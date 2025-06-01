Украина. Премьер лига01 июня 2025, 11:59 | Обновлено 01 июня 2025, 12:19
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Последний шанс. Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Кудровка
Второй матч плей-офф за право играть в элитном дивизионе начнется в 13:00
01 июня 2025, 11:59 | Обновлено 01 июня 2025, 12:19
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1 июня состоится второй матч между клубами «Ворскла» и «Кудровка» в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26. В первой игре «Ворскла» минимально обыграла соперника – 2:1.
Местом проведения второго противостояния станет «Ворскла им. А. Бутовского» в Полтаве.
Будет работать главным судьей на поединке Николай Балакин (Киевская обл.).
Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.
Составь команд на поединок «Ворскла» – «Кудровка»
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