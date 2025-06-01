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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 11:59 | Обновлено 01 июня 2025, 12:19
162
0

Последний шанс. Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Кудровка

Второй матч плей-офф за право играть в элитном дивизионе начнется в 13:00

01 июня 2025, 11:59 | Обновлено 01 июня 2025, 12:19
162
0
Последний шанс. Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Кудровка
УПЛ

1 июня состоится второй матч между клубами «Ворскла» и «Кудровка» в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26. В первой игре «Ворскла» минимально обыграла соперника – 2:1.

Местом проведения второго противостояния станет «Ворскла им. А. Бутовского» в Полтаве.

Будет работать главным судьей на поединке Николай Балакин (Киевская обл.).

Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Составь команд на поединок «Ворскла» – «Кудровка»

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава переходные матчи Кудровка стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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