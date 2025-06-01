Последний шанс. Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Кудровка

1 июня состоится второй матч между клубами «Ворскла» и «Кудровка» в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26. В первой игре «Ворскла» минимально обыграла соперника – 2:1.

Местом проведения второго противостояния станет «Ворскла им. А. Бутовского» в Полтаве.

Будет работать главным судьей на поединке Николай Балакин (Киевская обл.).

Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

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