Самым возрастным бомбардиром сезона-2024/25 стал 35-летний Андрей Ярмоленко

В сезоне-2024/25 отметились взятием ворот 12 ветеранов возрастом свыше 32-х лет. Самым старшим из них оказался хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко, забивший в 29-м туре «Черноморцу» в 35 лет 207 дней. А среди легионеров самым возрастным бомбардиром стал португальский хавбек «Александрии» Мигел Кампуш – 28 лет 265 дней.

В свою очередь на полях УПЛ-2024/25 отличились 8 юниоров моложе 20 лет. Самым молодым из них оказался полузащитник «Черноморца» Александр Пшеничнюк, открывший свой голевой счет в украинских чемпионатах в матче против «Ингульца» в 18 лет 136 дней. А список молодых бомбардиров-иностранцев, как и год назад, возглавил немного повзрослевший бразильский хавбек «Шахтера» Невертон – 19 лет 112 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры сезона-2024/25

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 35 лет 207 дней Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 18.05.2025 Черноморец 1:1 (г) 35 лет 24 дня Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 01.09.2024 Кривбасс 2:1 (г) 34 года 2 дня Александр СКЛЯР Ворскла 28.02.2025 Динамо 1:1 (д) 33 года 231 день Богдан БУТКО Черноморец 31.08.2024 Полесье 1:4 (д) 33 года 94 дня Руслан СТЕПАНЮК Верес 20.04.2025 Черноморец 2:1 (д) 33 года 55 дней Филипп БУДКОВСКИЙ Заря 04.05.2025 ЛНЗ 1:1 (г) 32 года 198 дней Артем ШАБАНОВ Александрия 21.09.2024 Левый берег 2:0 (д) 32 года 196 дней Андрей ЦУРИКОВ Колос 19.04.2025 Шахтер 4:2 (г) 32 года 147 дней Александр КАРАВАЕВ Динамо 27.10.2024 Шахтер 1:1 (д) 32 года 139 дней Александр ФИЛИППОВ Александрия 11.03.2025 Оболонь 4:0 (д) 32 года 102 дня Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 18.04.2025 Оболонь 3:0 (д) 32 года 16 дней Владислав КУЛАЧ Ворскла 23.05.2025 Ингулец 1:1 (г)

* на день последнего гола.

Самые молодые бомбардиры сезона-2024/25

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 18 лет 136 дней Александр ПШЕНИЧНЮК Черноморец 14.09.2024 Ингулец 1:0 (д) 18 лет 239 дней Артем ГУСОЛ Колос 31.08.2024 Александрия 1:2 (г) 19 лет 59 дней Матвей ПОНОМАРЕНКО Динамо 11.03.2025 Заря 2:2 (д) 19 лет 60 дней Даниил ВАЩЕНКО Александрия 01.12.2024 Черноморец 3:0 (д) 19 лет 92 дня Артур ШАХ Карпаты 11.08.2024 Кривбасс 3:0 (д) 19 лет 112 дней НЕВЕРТОН Шахтер 23.09.2024 Оболонь 4:0 (д) 19 лет 122 дня Тарас МИХАВКО Динамо 29.09.2024 Левый берег 3:0 (г) 19 лет 329 дней Владимир ВИЛИВАЛЬД Ингулец 17.08.2024 Полесье 1:1 (г) 20 лет 106 дней ЭГИНАЛДУ Шахтер 23.11.2024 Ингулец 6:0 (д) 20 лет 128 дней Иван ЛОСЕНКО Ингулец 29.11.2024 Ворскла 3:0 (г) 20 лет 131 день Игорь ГОРБАЧ Заря 05.10.2024 Верес 1:2 (г) 20 лет 184 дня Тарас ГАЛАС Левый берег 01.09.2024 Верес 3:1 (г)

* на день первого гола.