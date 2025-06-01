Самым возрастным бомбардиром сезона-2024/25 стал 35-летний Андрей Ярмоленко
Самым молодым из голеадоров оказался 18-летний Александр Пшеничнюк
В сезоне-2024/25 отметились взятием ворот 12 ветеранов возрастом свыше 32-х лет. Самым старшим из них оказался хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко, забивший в 29-м туре «Черноморцу» в 35 лет 207 дней. А среди легионеров самым возрастным бомбардиром стал португальский хавбек «Александрии» Мигел Кампуш – 28 лет 265 дней.
В свою очередь на полях УПЛ-2024/25 отличились 8 юниоров моложе 20 лет. Самым молодым из них оказался полузащитник «Черноморца» Александр Пшеничнюк, открывший свой голевой счет в украинских чемпионатах в матче против «Ингульца» в 18 лет 136 дней. А список молодых бомбардиров-иностранцев, как и год назад, возглавил немного повзрослевший бразильский хавбек «Шахтера» Невертон – 19 лет 112 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные бомбардиры сезона-2024/25
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
35 лет 207 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
18.05.2025
|
Черноморец
|
1:1 (г)
|
35 лет 24 дня
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
01.09.2024
|
Кривбасс
|
2:1 (г)
|
34 года 2 дня
|
Александр СКЛЯР
|
Ворскла
|
28.02.2025
|
Динамо
|
1:1 (д)
|
33 года 231 день
|
Богдан БУТКО
|
Черноморец
|
31.08.2024
|
Полесье
|
1:4 (д)
|
33 года 94 дня
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Верес
|
20.04.2025
|
Черноморец
|
2:1 (д)
|
33 года 55 дней
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Заря
|
04.05.2025
|
ЛНЗ
|
1:1 (г)
|
32 года 198 дней
|
Артем ШАБАНОВ
|
Александрия
|
21.09.2024
|
Левый берег
|
2:0 (д)
|
32 года 196 дней
|
Андрей ЦУРИКОВ
|
Колос
|
19.04.2025
|
Шахтер
|
4:2 (г)
|
32 года 147 дней
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Динамо
|
27.10.2024
|
Шахтер
|
1:1 (д)
|
32 года 139 дней
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Александрия
|
11.03.2025
|
Оболонь
|
4:0 (д)
|
32 года 102 дня
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
18.04.2025
|
Оболонь
|
3:0 (д)
|
32 года 16 дней
|
Владислав КУЛАЧ
|
Ворскла
|
23.05.2025
|
Ингулец
|
1:1 (г)
* на день последнего гола.
Самые молодые бомбардиры сезона-2024/25
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 136 дней
|
Александр ПШЕНИЧНЮК
|
Черноморец
|
14.09.2024
|
Ингулец
|
1:0 (д)
|
18 лет 239 дней
|
Артем ГУСОЛ
|
Колос
|
31.08.2024
|
Александрия
|
1:2 (г)
|
19 лет 59 дней
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
Динамо
|
11.03.2025
|
Заря
|
2:2 (д)
|
19 лет 60 дней
|
Даниил ВАЩЕНКО
|
Александрия
|
01.12.2024
|
Черноморец
|
3:0 (д)
|
19 лет 92 дня
|
Артур ШАХ
|
Карпаты
|
11.08.2024
|
Кривбасс
|
3:0 (д)
|
19 лет 112 дней
|
НЕВЕРТОН
|
Шахтер
|
23.09.2024
|
Оболонь
|
4:0 (д)
|
19 лет 122 дня
|
Тарас МИХАВКО
|
Динамо
|
29.09.2024
|
Левый берег
|
3:0 (г)
|
19 лет 329 дней
|
Владимир ВИЛИВАЛЬД
|
Ингулец
|
17.08.2024
|
Полесье
|
1:1 (г)
|
20 лет 106 дней
|
ЭГИНАЛДУ
|
Шахтер
|
23.11.2024
|
Ингулец
|
6:0 (д)
|
20 лет 128 дней
|
Иван ЛОСЕНКО
|
Ингулец
|
29.11.2024
|
Ворскла
|
3:0 (г)
|
20 лет 131 день
|
Игорь ГОРБАЧ
|
Заря
|
05.10.2024
|
Верес
|
1:2 (г)
|
20 лет 184 дня
|
Тарас ГАЛАС
|
Левый берег
|
01.09.2024
|
Верес
|
3:1 (г)
* на день первого гола.
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