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  4. Самым возрастным бомбардиром сезона-2024/25 стал 35-летний Андрей Ярмоленко
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 11:42 | Обновлено 01 июня 2025, 11:55
316
0

Самым возрастным бомбардиром сезона-2024/25 стал 35-летний Андрей Ярмоленко

Самым молодым из голеадоров оказался 18-летний Александр Пшеничнюк

01 июня 2025, 11:42 | Обновлено 01 июня 2025, 11:55
316
0
Самым возрастным бомбардиром сезона-2024/25 стал 35-летний Андрей Ярмоленко
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В сезоне-2024/25 отметились взятием ворот 12 ветеранов возрастом свыше 32-х лет. Самым старшим из них оказался хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко, забивший в 29-м туре «Черноморцу» в 35 лет 207 дней. А среди легионеров самым возрастным бомбардиром стал португальский хавбек «Александрии» Мигел Кампуш – 28 лет 265 дней.

В свою очередь на полях УПЛ-2024/25 отличились 8 юниоров моложе 20 лет. Самым молодым из них оказался полузащитник «Черноморца» Александр Пшеничнюк, открывший свой голевой счет в украинских чемпионатах в матче против «Ингульца» в 18 лет 136 дней. А список молодых бомбардиров-иностранцев, как и год назад, возглавил немного повзрослевший бразильский хавбек «Шахтера» Невертон – 19 лет 112 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры сезона-2024/25

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

35 лет 207 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

18.05.2025

Черноморец

1:1 (г)

35 лет 24 дня

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

01.09.2024

Кривбасс

2:1 (г)

34 года 2 дня

Александр СКЛЯР

Ворскла

28.02.2025

Динамо

1:1 (д)

33 года 231 день

Богдан БУТКО

Черноморец

31.08.2024

Полесье

1:4 (д)

33 года 94 дня

Руслан СТЕПАНЮК

Верес

20.04.2025

Черноморец

2:1 (д)

33 года 55 дней

Филипп БУДКОВСКИЙ

Заря

04.05.2025

ЛНЗ

1:1 (г)

32 года 198 дней

Артем ШАБАНОВ

Александрия

21.09.2024

Левый берег

2:0 (д)

32 года 196 дней

Андрей ЦУРИКОВ

Колос

19.04.2025

Шахтер

4:2 (г)

32 года 147 дней

Александр КАРАВАЕВ

Динамо

27.10.2024

Шахтер

1:1 (д)

32 года 139 дней

Александр ФИЛИППОВ

Александрия

11.03.2025

Оболонь

4:0 (д)

32 года 102 дня

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

18.04.2025

Оболонь

3:0 (д)

32 года 16 дней

Владислав КУЛАЧ

Ворскла

23.05.2025

Ингулец

1:1 (г)

* на день последнего гола.

Самые молодые бомбардиры сезона-2024/25

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

18 лет 136 дней

Александр ПШЕНИЧНЮК

Черноморец

14.09.2024

Ингулец

1:0 (д)

18 лет 239 дней

Артем ГУСОЛ

Колос

31.08.2024

Александрия

1:2 (г)

19 лет 59 дней

Матвей ПОНОМАРЕНКО

Динамо

11.03.2025

Заря

2:2 (д)

19 лет 60 дней

Даниил ВАЩЕНКО

Александрия

01.12.2024

Черноморец

3:0 (д)

19 лет 92 дня

Артур ШАХ

Карпаты

11.08.2024

Кривбасс

3:0 (д)

19 лет 112 дней

НЕВЕРТОН

Шахтер

23.09.2024

Оболонь

4:0 (д)

19 лет 122 дня

Тарас МИХАВКО

Динамо

29.09.2024

Левый берег

3:0 (г)

19 лет 329 дней

Владимир ВИЛИВАЛЬД

Ингулец

17.08.2024

Полесье

1:1 (г)

20 лет 106 дней

ЭГИНАЛДУ

Шахтер

23.11.2024

Ингулец

6:0 (д)

20 лет 128 дней

Иван ЛОСЕНКО

Ингулец

29.11.2024

Ворскла

3:0 (г)

20 лет 131 день

Игорь ГОРБАЧ

Заря

05.10.2024

Верес

1:2 (г)

20 лет 184 дня

Тарас ГАЛАС

Левый берег

01.09.2024

Верес

3:1 (г)

* на день первого гола.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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