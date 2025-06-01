СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июня

В воскресенье, 1 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Ворскла – Кудровка

1.66 – 4.15 – 5.25

15:30 Металлист 1925 – Левый Берег

2.99 – 3.22 – 2.57

21:45 Визела – AVS

2.02 – 3.50 – 3.70

ТЕННИС

12:00 Элина Свитолина – Жасмин Паолини

2.08 – 1.75

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 Черногория (Ж) – Украина (Ж)

9.00 – 1.04