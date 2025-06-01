Другие новости01 июня 2025, 11:46 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
01 июня 2025, 11:46 |
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В воскресенье, 1 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Ворскла – Кудровка
15:30 Металлист 1925 – Левый Берег
21:45 Визела – AVS
ТЕННИС
12:00 Элина Свитолина – Жасмин Паолини
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 Черногория (Ж) – Украина (Ж)
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