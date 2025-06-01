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01 июня 2025, 11:46 |
44
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

01 июня 2025, 11:46 |
44
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июня
ФК Ворскла

В воскресенье, 1 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Ворскла – Кудровка

Ggbet 1.66 – 4.15 – 5.25

15:30 Металлист 1925 – Левый Берег

Ggbet 2.99 – 3.22 – 2.57

21:45 Визела – AVS

Ggbet 2.02 – 3.50 – 3.70

ТЕННИС

12:00 Элина Свитолина – Жасмин Паолини

Ggbet 2.08 – 1.75

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 Черногория (Ж) – Украина (Ж)

Ggbet 9.00 – 1.04

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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