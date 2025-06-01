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  4. Лидер Черноморца объяснил, почему Ракицкий не спас клуб от вылета из УПЛ
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 12:11 |
492
0

Лидер Черноморца объяснил, почему Ракицкий не спас клуб от вылета из УПЛ

Алексей Хобленко считает, что клубу не хватило опытных футболистов

01 июня 2025, 12:11 |
492
0
Лидер Черноморца объяснил, почему Ракицкий не спас клуб от вылета из УПЛ
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Один из лидеров одесского «Черноморца» Алексей Хобленко объяснил, как повлияло присутствие Ярослава Ракицкого на одесский клуб в заключительной части сезона УПЛ.

«Ярослав своим примером показал, что он высококлассный игрок. Игроков с таким опытом нам не хватило в начале.

Ему удалось наладить центральную ось. Постоянно подсказывал партнерам и дела в защитной линии наладились. Думаю, наш легионер Мозес рядом с Ракицким получил сильнейшего ментора», – рассказал Хобленко.

Ярослав Ракицкий присоединился к «Черноморцу» на правах свободного агента, но не смог спасти «моряков» от вылета в Первую лигу Украины.

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Алексей Хобленко Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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