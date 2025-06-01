Лидер Черноморца объяснил, почему Ракицкий не спас клуб от вылета из УПЛ

Один из лидеров одесского «Черноморца» Алексей Хобленко объяснил, как повлияло присутствие Ярослава Ракицкого на одесский клуб в заключительной части сезона УПЛ.

«Ярослав своим примером показал, что он высококлассный игрок. Игроков с таким опытом нам не хватило в начале.

Ему удалось наладить центральную ось. Постоянно подсказывал партнерам и дела в защитной линии наладились. Думаю, наш легионер Мозес рядом с Ракицким получил сильнейшего ментора», – рассказал Хобленко.

Ярослав Ракицкий присоединился к «Черноморцу» на правах свободного агента, но не смог спасти «моряков» от вылета в Первую лигу Украины.