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Премьер-лига
Ворскла
01.06.2025 13:00 - : -
Кудровка
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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 09:57 | Обновлено 01 июня 2025, 10:00
197
0

Ворскла – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок начнется 1 июня в 13:00 по киевскому времени

01 июня 2025, 09:57 | Обновлено 01 июня 2025, 10:00
197
0
Ворскла – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В первый день лета полтавская «Ворскла» сыграет против «Кудровки» в рамках второго матча матча плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26. Первая встреча между клубами закончилась победой команды из Полтавы – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч пройдет на стадионе «Ворскла им. А.Бутовского». Главным арбитром поединка станет Николай Балакин (Киевская обл.).

Начнется поединок в Полтаве в 13:00.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Ворскла – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ворскла – Кудровка
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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