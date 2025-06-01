Ворскла – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок начнется 1 июня в 13:00 по киевскому времени
В первый день лета полтавская «Ворскла» сыграет против «Кудровки» в рамках второго матча матча плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26. Первая встреча между клубами закончилась победой команды из Полтавы – 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответный матч пройдет на стадионе «Ворскла им. А.Бутовского». Главным арбитром поединка станет Николай Балакин (Киевская обл.).
Начнется поединок в Полтаве в 13:00.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Ворскла – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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