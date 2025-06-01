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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 09:44 | Обновлено 01 июня 2025, 09:49
47
0

Где смотреть онлайн переходного матча ЧУ Ворскла – Кудровка

Поединок начнется 1 июня в 13:00 по киевскому времени

01 июня 2025, 09:44 | Обновлено 01 июня 2025, 09:49
47
0
Где смотреть онлайн переходного матча ЧУ Ворскла – Кудровка
УПЛ

1 июня будет проведен второй матч между клубами «Ворскла» и «Кудровка» в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26. Первая игра завершилась победой «Ворсклы» со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч пройдет на стадионе «Ворскла им. А.Бутовского». Главным арбитром поединка станет Николай Балакин (Киевская обл.).

Планируется, что игра начнется в 13:00.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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