Металлист 1925 - Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команды встретятся 1 июня в 15:30 по киевскому времени
1 июня, состоится первый матч переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 между «Металлистом 1925» и «Левым Берегом».
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Виктор Романов из Днепра.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Металлист 1925 – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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