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Премьер-лига
Металлист 1925
01.06.2025 15:30 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 11:15 |
87
0

Металлист 1925 - Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды встретятся 1 июня в 15:30 по киевскому времени

01 июня 2025, 11:15 |
87
0
Металлист 1925 - Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

1 июня, состоится первый матч переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 между «Металлистом 1925» и «Левым Берегом».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Виктор Романов из Днепра.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Металлист 1925 – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Металлист 1925 – Левый Берег
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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