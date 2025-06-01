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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 09:40 | Обновлено 01 июня 2025, 09:48
36
0

Где смотреть онлайн переходный матч ЧУ Металлист 1925 – Левый Берег

Команды встретятся 1 июня в 15:30 по киевскому времени

01 июня 2025, 09:40 | Обновлено 01 июня 2025, 09:48
36
0
Где смотреть онлайн переходный матч ЧУ Металлист 1925 – Левый Берег
УПЛ

​1 июня состоится первый матч переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 между «Металлистом 1925» и «Левым Берегом».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Виктор Романов из Днепра.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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