ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Дезире Дуэ на победу в финале ЛЧ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над «Интером» в финале Лиги чемпионов.

«Вокруг финала всегда много напряжения, поэтому я не могу с уверенностью сказать, что эта победа – «шедевр». Но в игру мы отлично вошли. Команда очень качественно провела эту неделю. Мы не перетренировались. Команда сыграла исключительно.

Всю игру мы давили на «Интер». Дембеле постоянно прессинговал Зоммера, Ачерби и всю защиту.

Мы не давали сопернику возможности думать. Все игроки сыграли очень эффективно. Команда реализовала все моменты в первом тайме, которые имела. И это помогло нам завладеть полным контролем.

Конечно, об этом матче можно говорить больше, но лучше его пересмотреть. Пересмотреть ключевые моменты», – прокомментировал Луис Энрике.