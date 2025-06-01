ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Дезире Дуэ на победу в финале ЛЧ
ПСЖ разгромил в финале «Интер»
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над «Интером» в финале Лиги чемпионов.
«Вокруг финала всегда много напряжения, поэтому я не могу с уверенностью сказать, что эта победа – «шедевр». Но в игру мы отлично вошли. Команда очень качественно провела эту неделю. Мы не перетренировались. Команда сыграла исключительно.
Всю игру мы давили на «Интер». Дембеле постоянно прессинговал Зоммера, Ачерби и всю защиту.
Мы не давали сопернику возможности думать. Все игроки сыграли очень эффективно. Команда реализовала все моменты в первом тайме, которые имела. И это помогло нам завладеть полным контролем.
Конечно, об этом матче можно говорить больше, но лучше его пересмотреть. Пересмотреть ключевые моменты», – прокомментировал Луис Энрике.
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