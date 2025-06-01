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01 июня 2025, 02:37 |
169
0

Секс-скандал. Судебный процесс по делу смерти Диего Марадоны остановили

Суд по делу о смерти Марадоны будет перезапущен

01 июня 2025, 02:37 |
169
0
Секс-скандал. Судебный процесс по делу смерти Диего Марадоны остановили
Instagram. Джульета Макинтош

Судебный процесс по делу о смерти Диего Марадоны будет начат заново из-за предвзятости судьи Джульеты Макинтош.

Она участвовала в съёмках документального фильма о деле и допустила съёмку в зале суда, что нарушает правила.

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Дополнительный скандал вызвали её откровенные фото, опубликованные в сети. Макинтош также отстранили от преподавания.

Вместо назначения нового судьи принято решение начать разбирательство заново. В деле проходят семь медиков, обвиняемых в халатности, которая привела к смерти Марадоны от сердечной недостаточности в 2020 году. Им грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.

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Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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