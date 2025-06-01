ФОТО. Украинский нападающий соблазнил польскую секс-бомбу

Форвард молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник после окончания сезона в «Легии» отдыхает в Дубае с польской девушкой Йоанной.

Она работает в эстетической медицине, воспитывает сына Милана и, вероятно, владеет собственным салоном.

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Пара не делает отношения публичными, но активно взаимодействует в соцсетях.

После выхода из отпуска Вьюнник будет готовиться к молодежному Евро-2025.