Другие новости01 июня 2025, 02:24 |
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ФОТО. Украинский нападающий соблазнил польскую секс-бомбу
Богдан Вьюнник встречается с Йоанной Пруской
01 июня 2025, 02:24 |
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Форвард молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник после окончания сезона в «Легии» отдыхает в Дубае с польской девушкой Йоанной.
Она работает в эстетической медицине, воспитывает сына Милана и, вероятно, владеет собственным салоном.
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Пара не делает отношения публичными, но активно взаимодействует в соцсетях.
После выхода из отпуска Вьюнник будет готовиться к молодежному Евро-2025.
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