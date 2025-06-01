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  4. ФОТО. Невероятная! Забарного впечатлили новые снимки его жены
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01 июня 2025, 02:09 |
57
0

ФОТО. Невероятная! Забарного впечатлили новые снимки его жены

Ангелина Забарная вновь перед объективом фотокамеры

01 июня 2025, 02:09 |
57
0
ФОТО. Невероятная! Забарного впечатлили новые снимки его жены
Instagram. Ангелина Забарная

Жена футболиста «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, впечатлила новой фотосессией.

Украинская красавица разместила на своей странице в Instagram публикацию из 8 фотографий и взорвала соцсети.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Красота в неподвижности. Сила в мягкости», – поделилась месседжем этой съемки бизнес-вумен.

«Невероятная ❤️», – так отреагировал на эту публикацию её возлюбленный.

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фото Ангелина Забарная Илья Забарный lifestyle девушки Борнмут сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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