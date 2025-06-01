Другие новости01 июня 2025, 02:09 |
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ФОТО. Невероятная! Забарного впечатлили новые снимки его жены
Ангелина Забарная вновь перед объективом фотокамеры
01 июня 2025, 02:09 |
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Жена футболиста «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, впечатлила новой фотосессией.
Украинская красавица разместила на своей странице в Instagram публикацию из 8 фотографий и взорвала соцсети.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Красота в неподвижности. Сила в мягкости», – поделилась месседжем этой съемки бизнес-вумен.
«Невероятная ❤️», – так отреагировал на эту публикацию её возлюбленный.
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