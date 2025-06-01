Другие новости01 июня 2025, 01:53 |
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ФОТО. Райский отдых отдых Билодид на Таити. Показала всё
Дария Билодид наслаждается отпуском
01 июня 2025, 01:53 |
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Олимпийская призёрка по дзюдо Дарья Билодид опубликовала серию ярких фото с отдыха на Таити.
Один из снимков, где спортсменка плавает в прозрачной воде, особенно впечатлил подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Какой невероятный этот мир», – подписала пост Билодид.
Недавно 24-летняя дзюдоистка дебютировала в составе «Металлиста 1925», но подчеркнула, что не собирается завершать карьеру в дзюдо.
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