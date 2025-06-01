Другие новости01 июня 2025, 01:30 | Обновлено 01 июня 2025, 01:43
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ФОТО. Дочь легенды Динамо показала красоту. И не скрывает отношений
Кристина Шацких показывает красивую киевскую жизнь
01 июня 2025, 01:30 | Обновлено 01 июня 2025, 01:43
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Дочь легенды киевского «Динамо» Максима Шацких, Кристина, поделилась новой публикацией в Instagram.
Кристина Шацких, девушка полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко и основательница бренда "SHÁTSKI", показала яркий образ на дне рождения Мирославы Переймы — возлюбленной другого игрока клуба.
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Белое платье и яркие каблуки подчеркнули её фигуру и привлекли внимание подписчиков.
Пара активно делится общими снимками и больше не скрывает отношений.
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