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01 июня 2025, 01:30 | Обновлено 01 июня 2025, 01:43
457
0

ФОТО. Дочь легенды Динамо показала красоту. И не скрывает отношений

Кристина Шацких показывает красивую киевскую жизнь

01 июня 2025, 01:30 | Обновлено 01 июня 2025, 01:43
457
0
ФОТО. Дочь легенды Динамо показала красоту. И не скрывает отношений
Instagram. Николай Шапаренко и Кристина Шацких

Дочь легенды киевского «Динамо» Максима Шацких, Кристина, поделилась новой публикацией в Instagram.

Кристина Шацких, девушка полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко и основательница бренда "SHÁTSKI", показала яркий образ на дне рождения Мирославы Переймы — возлюбленной другого игрока клуба.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Белое платье и яркие каблуки подчеркнули её фигуру и привлекли внимание подписчиков.

Пара активно делится общими снимками и больше не скрывает отношений.

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фото lifestyle Николай Шапаренко Максим Шацких Динамо Киев девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кристина Шацких
Максим Лапченко Источник: Instagram
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