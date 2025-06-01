19-летний украинский теннисист впервые вышел в финал турнира ITF в Добое

Украинский теннисист Тимур Бельдюгин (ATP 1521) вышел в финал грунтового турнира ITF M15 в Добое (Босния и Герцеговина).

В полуфинальном поединке украинец переиграл словенца Себастиана Доминко (АТР 1080). Тимур в течении матча проиграл один гейм на своей подаче и сделал пять ответных брейков.

19-летний украинский теннисист впервые в карьере дошел до финала на профессиональном турнире уровня ITF-тура в одиночном разряде.

ITF M15 Добой. Грунт. Полуфинал

Тимур Бельдюгин (Украина) – Себастиан Доминко (Словения) – 6:3, 6:3

В решающем поединке Тимур Бельдюгин сыграет против первого сеяного Андрея Недича (АТР 482) из Боснии и Герцеговины.