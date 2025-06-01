Американские теннисисты доминируют на РГ и переписывают историю рекордов

Восемь представителей США – пять женщин и трое мужчин – пробились в четвертый раунд одиночного разряда на Ролан Гаррос впервые за 40 лет.

Последний раз в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции играли восемь американцев в 1985 году. Тогда тоже были представлены пять женщин и три мужчины.

В число восьми лучших на этом турнире вошли Коко Гауфф, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Аманда Анисимова, Хейли Баптист, Томми Пол, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо.

В 1985 году этот список выглядел так: Мартина Навратилова, Крис Эверт, Бонни Гадусек, Терри Фелпс, Дебби Спенс, Джон Макинрой, Джимми Коннорс и Аарон Крикстейн.

Кроме того, Бен Шелтон вписал свое имя в историю американского тенниса, победив итальянца Маттео Джиганте в третьем круге парижского мейджора. Достигнув 1/8 финала Ролан Гаррос впервые, 22-летний Шелтон стал четвертым самым молодым американцем, вышедшим в четвертый раунд всех четырех турниров Большого шлема, после Пита Сампраса (20 лет), Джима Курье (21) и Аарона Крикстейна (21).