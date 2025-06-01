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01 июня 2025, 00:25 |
393
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины красиво отметился ДР в Испании

Кристина Яремчук отметила свой 31-й день рождения

01 июня 2025, 00:25 |
393
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины красиво отметился ДР в Испании
Instagram. Кристина Яремчук

Кристина Яремчук, жена нападающего сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука, отметила 31-й день рождения.

Празднование прошло в солнечной Марбелье, где Кристина устроила стильную вечеринку на открытом воздухе.

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На фото с мероприятия она позирует в розовом платье рядом с изысканным тортом в форме подарка.

Атмосферу дополняли праздничные украшения, шары и большие светящиеся цифры «31».

После публикации снимков Кристина получила десятки поздравлений и лайков от подписчиков в соцсетях.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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