Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов

В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.

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На победу парижан в главном еврокубке отреагировал французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который покинул клуб как раз перед стартом нынешнего сезона:

«Наконец-то наступил этот великий день. Победа в стиле великого клуба! Мои поздравления, «ПСЖ»!»