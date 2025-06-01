Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Нападающий «Реала» поздравил свой бывший клуб с триумфом
В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».
Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.
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На победу парижан в главном еврокубке отреагировал французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который покинул клуб как раз перед стартом нынешнего сезона:
«Наконец-то наступил этот великий день. Победа в стиле великого клуба! Мои поздравления, «ПСЖ»!»
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