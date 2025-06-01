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  4. Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
01 июня 2025, 00:15 |
1375
3

Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» поздравил свой бывший клуб с триумфом

01 июня 2025, 00:15 |
1375
3
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На победу парижан в главном еврокубке отреагировал французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который покинул клуб как раз перед стартом нынешнего сезона:

«Наконец-то наступил этот великий день. Победа в стиле великого клуба! Мои поздравления, «ПСЖ»!»

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Crassus1
Мбаппе: "На их месте должен быть я" 
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+1
Кирилл Петечкин
"Нападник «Реала» привітав свій колишній клуб з тріумфом" - але не від усього серця 
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+1
GroundUnder
Месси прокачал не себя в ПСЖ, а весь французский футбол
до него слабо набирали баллов в таблицу УЕФА, при нем - в разы больше, теперь вот и кубки пришли после
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-3
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