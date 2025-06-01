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  4. ПСЖ переписал историю Лиги чемпионов
Лига чемпионов
01 июня 2025, 00:24 |
538
1

ПСЖ переписал историю Лиги чемпионов

Теперь Франция имеет два клуба-победителя самого престижного турнира Европы

01 июня 2025, 00:24 |
538
1
ПСЖ переписал историю Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В финальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" разбил "Интер" со счетом 5:0.

Для ПСЖ этот титул стал первым в истории.

Победители Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов:

15 – «Реал»
7 – «Милан»
6 – «Ливерпуль»
6 – «Бавария»
5 – «Барселона»
4 – «Аякс»
3 – «Манчестер Юнайтед»
3 – «Интер»
2 – «Бенфика»
2 – «Ноттингем Форест»
2 – «Ювентус»
2 – «Порту»
2 – «Челси»
1 – «Селтик»
1 – «Фейеноорд»
1 – «Астон Вилла»
1 – «Гамбург»
1 – «Стяуа»
1 – «ПСВ»
1 – «Црвена Звезда»
1 – «Марсель»
1 – «Боруссия Дортмунд»
1 – «Манчестер Сити»
1 – «Пари Сен-Жермен»

Страны-победители:

20 – Испания
15 – Англия
12 – Италия
8 – Германия
6 – Нидерланды
4 – Португалия
2 – Франция
1 – Шотландия
1 – Румыния
1 – Югославия

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Точно, с 15-го места группового ушастого еще никто не выигрывал
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