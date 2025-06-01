ПСЖ переписал историю Лиги чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" разбил "Интер" со счетом 5:0.

Для ПСЖ этот титул стал первым в истории.

Победители Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов:

15 – «Реал»

7 – «Милан»

6 – «Ливерпуль»

6 – «Бавария»

5 – «Барселона»

4 – «Аякс»

3 – «Манчестер Юнайтед»

3 – «Интер»

2 – «Бенфика»

2 – «Ноттингем Форест»

2 – «Ювентус»

2 – «Порту»

2 – «Челси»

1 – «Селтик»

1 – «Фейеноорд»

1 – «Астон Вилла»

1 – «Гамбург»

1 – «Стяуа»

1 – «ПСВ»

1 – «Црвена Звезда»

1 – «Марсель»

1 – «Боруссия Дортмунд»

1 – «Манчестер Сити»

1 – «Пари Сен-Жермен»

Страны-победители:

20 – Испания

15 – Англия

12 – Италия

8 – Германия

6 – Нидерланды

4 – Португалия

2 – Франция

1 – Шотландия

1 – Румыния

1 – Югославия