ПСЖ переписал историю Лиги чемпионов
Теперь Франция имеет два клуба-победителя самого престижного турнира Европы
В финальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" разбил "Интер" со счетом 5:0.
Для ПСЖ этот титул стал первым в истории.
Победители Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов:
15 – «Реал»
7 – «Милан»
6 – «Ливерпуль»
6 – «Бавария»
5 – «Барселона»
4 – «Аякс»
3 – «Манчестер Юнайтед»
3 – «Интер»
2 – «Бенфика»
2 – «Ноттингем Форест»
2 – «Ювентус»
2 – «Порту»
2 – «Челси»
1 – «Селтик»
1 – «Фейеноорд»
1 – «Астон Вилла»
1 – «Гамбург»
1 – «Стяуа»
1 – «ПСВ»
1 – «Црвена Звезда»
1 – «Марсель»
1 – «Боруссия Дортмунд»
1 – «Манчестер Сити»
1 – «Пари Сен-Жермен»
Страны-победители:
20 – Испания
15 – Англия
12 – Италия
8 – Германия
6 – Нидерланды
4 – Португалия
2 – Франция
1 – Шотландия
1 – Румыния
1 – Югославия
Après tant d'années, ce tweet dont on a tant rêvé :— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2025
CHAMPIONS D'EUROPE !! 🏆❤️💙 pic.twitter.com/iHUugyDkFh
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