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  4. ВИДЕО. ПСЖ забил пятый гол в ворота Интера. Миланцев не узнать
Лига чемпионов
31 мая 2025, 23:50 | Обновлено 31 мая 2025, 23:52
416
0

ВИДЕО. ПСЖ забил пятый гол в ворота Интера. Миланцев не узнать

Автором гола стал Сенни Меюлю

31 мая 2025, 23:50 | Обновлено 31 мая 2025, 23:52
416
0
ВИДЕО. ПСЖ забил пятый гол в ворота Интера. Миланцев не узнать
Getty Images/Global Images Ukraine. Сенни Меюлю

В субботу, 31 мая, проходит финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начался в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интер» покорял этот турнир трижды – последний раз в 2010 году.

На 87-й минуте пятый гол забил Сенни Меюлю. Счет в матче – 5:0.

ВИДЕО. ПСЖ забил пятый гол в ворота Интера. Миланцев – не узнать

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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