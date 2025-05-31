Самая сексуальная журналистка с неудачником финала ЛЧ. Яркие фото
Дилетта Леотта и Лорис Кариус в центре всеобщего внимания
Итальянская спортивная ведущая Дилетта Леотта привлекла внимание новым образом в ярком платье.
Особое внимание вызвала её появление вместе с мужем — Лорисом Кариусом, известным как антигерой финала Лиги чемпионов 2018 года.
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Элегантный фасон платья и соблазнительный разрез подчеркнули стройную фигуру Дилетты, а пара выглядела гармонично, несмотря на прошлые футбольные неудачи Кариуса.
Леотта, давно ставшая иконой стиля среди спортивных ведущих, вновь подтвердила свой статус.
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