Итальянская спортивная ведущая Дилетта Леотта привлекла внимание новым образом в ярком платье.

Особое внимание вызвала её появление вместе с мужем — Лорисом Кариусом, известным как антигерой финала Лиги чемпионов 2018 года.

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Элегантный фасон платья и соблазнительный разрез подчеркнули стройную фигуру Дилетты, а пара выглядела гармонично, несмотря на прошлые футбольные неудачи Кариуса.

Леотта, давно ставшая иконой стиля среди спортивных ведущих, вновь подтвердила свой статус.