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31 мая 2025, 23:49 |
1554
1

Самая сексуальная журналистка с неудачником финала ЛЧ. Яркие фото

Дилетта Леотта и Лорис Кариус в центре всеобщего внимания

31 мая 2025, 23:49 |
1554
1
Самая сексуальная журналистка с неудачником финала ЛЧ. Яркие фото
Instagram. Дилетта Леотта и Лорис Кариус

Итальянская спортивная ведущая Дилетта Леотта привлекла внимание новым образом в ярком платье.

Особое внимание вызвала её появление вместе с мужем — Лорисом Кариусом, известным как антигерой финала Лиги чемпионов 2018 года.

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Элегантный фасон платья и соблазнительный разрез подчеркнули стройную фигуру Дилетты, а пара выглядела гармонично, несмотря на прошлые футбольные неудачи Кариуса.

Леотта, давно ставшая иконой стиля среди спортивных ведущих, вновь подтвердила свой статус.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Dfkbvj
Дебіли спірт.юа, аби ви були такими невдахами, мудаки)))
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Теннис
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