ВИДЕО. Катастрофа для миланцев. Интер пропустил четвертый гол от Хвичи
Счет в матче 4:0 в пользу парижан
В субботу, 31 мая, проходит финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».
Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начался в 22:00 по Киеву.
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«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интер» покорял этот турнир трижды – последний раз в 2010 году.
На 73-й минуте счет в матче стал разгромным – 4:0. Голом в финале отметился грузинский вингер Хвича Кварацхелия.
ВИДЕО. Катастрофа. Интер пропустил четвертый гол в ЛЧ от Хвичи
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