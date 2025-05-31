Легенда Динамо рассказал, как попал под ракетный обстрел оккупантов

Легенда «Динамо» Киев Олег Кузнецов рассказал, как недавно пережил ракетную атаку на Киев.

– Несколько дней назад в интернете пришлось увидеть видео вашей дочери, Екатерины Кузнецовой, которая взволнованно рассказала об ужасах, связанных с очередным воздушным ударом врага. Как ее состояние после тех страшных событий?

– Атака на Киевскую область была с помощью дронов и ракет. «Прилеты» были недалеко от нашего дома, буквально в каких-то 300-400 метрах. Три ракеты взорвались. В момент «прилетов» все были вместе в нашем загородном доме, где живем мы с женой. Дочь как раз была у нас и очень испугалась. Но сейчас вроде бы приходит в себя.

Ранее Кузнецов поделился мыслями о финальном матче Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».