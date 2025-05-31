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  4. Легенда Динамо рассказал, как попал под ракетный обстрел оккупантов
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 21:56 |
995
0

Легенда Динамо рассказал, как попал под ракетный обстрел оккупантов

Олег Кузнецов – об атаке на Киев

31 мая 2025, 21:56 |
995
0
Легенда Динамо рассказал, как попал под ракетный обстрел оккупантов
УАФ. Олег Кузнецов

Легенда «Динамо» Киев Олег Кузнецов рассказал, как недавно пережил ракетную атаку на Киев.

– Несколько дней назад в интернете пришлось увидеть видео вашей дочери, Екатерины Кузнецовой, которая взволнованно рассказала об ужасах, связанных с очередным воздушным ударом врага. Как ее состояние после тех страшных событий?

– Атака на Киевскую область была с помощью дронов и ракет. «Прилеты» были недалеко от нашего дома, буквально в каких-то 300-400 метрах. Три ракеты взорвались. В момент «прилетов» все были вместе в нашем загородном доме, где живем мы с женой. Дочь как раз была у нас и очень испугалась. Но сейчас вроде бы приходит в себя.

Ранее Кузнецов поделился мыслями о финальном матче Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».

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Олег Кузнецов (футбол) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев российско-украинская война
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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