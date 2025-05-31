Другие новости31 мая 2025, 21:19 |
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ФОТО. Жена Лунина впечатлила горячими снимками в купальнике
Анастасия Лунина показала великолепную фигуру
31 мая 2025, 21:19 |
762
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Жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, впечатлила своими новыми фото.
Украинская красавица опубликовала горячие снимки на своей странице в Instagram, собрав множество лайков и комплиментов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Публикация уже собрала более 11 тысяч лайков, а в комментариях пишут насколько девушка красива.
Напомним, что семейство Луниных сейчас отдыхает на Мальорке.
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