ФОТО. Жена Лунина впечатлила горячими снимками в купальнике

Жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, впечатлила своими новыми фото.

Украинская красавица опубликовала горячие снимки на своей странице в Instagram, собрав множество лайков и комплиментов.

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Публикация уже собрала более 11 тысяч лайков, а в комментариях пишут насколько девушка красива.

Напомним, что семейство Луниных сейчас отдыхает на Мальорке.