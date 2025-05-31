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31 мая 2025, 21:19 |
762
0

ФОТО. Жена Лунина впечатлила горячими снимками в купальнике

Анастасия Лунина показала великолепную фигуру

31 мая 2025, 21:19 |
762
0
ФОТО. Жена Лунина впечатлила горячими снимками в купальнике
Instagram. Анастасия Лунина

Жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, впечатлила своими новыми фото.

Украинская красавица опубликовала горячие снимки на своей странице в Instagram, собрав множество лайков и комплиментов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация уже собрала более 11 тысяч лайков, а в комментариях пишут насколько девушка красива.

Напомним, что семейство Луниных сейчас отдыхает на Мальорке.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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