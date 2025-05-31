2 июня на «Люмен Филд» пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором «Сиэтл Саундерс» встретится с «Миннесота Юнайтед». Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

«Сиэтл Саундерс»

Команда была основана в 2007-м году. И успела собрать весомый перечень трофеев. Дважды она брала кубок МЛС, четырежды – Открытый Кубок США, да и на региональном уровне побеждала в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, в 2022-м году. Новых трофеев после этого не было, но в прошлом сезоне, набрав 57 очков, клуб уверенно пробился в плей-офф. И дошел там в итоге до финала конференции, где минимально уступил будущему триумфатору, «Гэлакси».

В новом сезоне получается держать достаточно высокий уровень. Правда, в мае были неудачи, прервавшие серию побед: снова уступили «Гэлакси», ограничились ничьей с «Портлендом». Впрочем, в последних турах, с «Далласом» и «Сан-Диего», снова получилось выиграть, заметно улучшив свое турнирное положение.

«Миннесота Юнайтед»

Клуб сейчас отмечает первый юбилей: он был создан в 2015-м году. Стартовав в 2017-м, пока что он успел только раз выйти в финал, Открытого кубка США, где в 2019-м уступил. Зато регулярно получается пробиваться в плей-офф. Мимо пролетели лишь в 2023-м году, зато в прошлом цикле успели выбить «Реал Солт-Лейк». Но потом был «Гэлакси», и итоговые 2-6.

Сейчас подопечные Эрика Рэмзи показывают очень оптимистичный старт, один из лучших вообще во всей МЛС. Еще и в Открытом кубке США прошли двух уже соперников. Но в последних очных поединках были уже только ничьи – сначала с «Остином» (1-1 на выезде), потом – с «Ванкувер Уайткепс» (без голов на поле канадцев).

Статистика личных встреч

В восьми последних поединков только однажды в Миннесотте «Саундерс» ограничились ничьей. Все остальные поединки, в том числе и в августе прошлого года, они смогли выиграть.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут явно больше шансов на успех у хозяев арены. Но в соперниках – один из лидеров МЛС. Ставим на вариант в виде «обе команды смогут забить голы» (коэффициент – 1,87).

Прогноз Sport.ua Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед Обе команды забьют 1,87 Сделать ставку

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