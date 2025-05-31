Восемь брейков за сет. Гауфф не без проблем вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Американская теннисистка и вторая ракетка мира Коко Гауфф прошла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025 на грунтовых кортах Парижа.

В третьем раунде американка в двух сетах переиграла представительницу Чехии Марию Боузкову (WTA 47) за 1 час и 46 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Мария Боузкова (Чехия) – Коко Гауфф (США) [2] – 1:6, 6:7 (3:7)

Во второй партии девушки сделали на двои восемь брейков, а Коко пришлось отыгрываться с 3:5 и подачи на сет.

Следующей соперницей Коко будет Екатерина Александровая (20-я сеяная), которая в своем поединке 1/16 финала выбила Веронику Кудерметову.

Ранее Коко четыре раза играла против «нейтралки» и добыла три победы.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова [20] – 2:6, 2:6