Восемь брейков за сет. Гауфф не без проблем вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Коко одолела Марию Боузкову за 1 час и 46 минут
Американская теннисистка и вторая ракетка мира Коко Гауфф прошла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025 на грунтовых кортах Парижа.
В третьем раунде американка в двух сетах переиграла представительницу Чехии Марию Боузкову (WTA 47) за 1 час и 46 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала
Мария Боузкова (Чехия) – Коко Гауфф (США) [2] – 1:6, 6:7 (3:7)
Во второй партии девушки сделали на двои восемь брейков, а Коко пришлось отыгрываться с 3:5 и подачи на сет.
Следующей соперницей Коко будет Екатерина Александровая (20-я сеяная), которая в своем поединке 1/16 финала выбила Веронику Кудерметову.
Ранее Коко четыре раза играла против «нейтралки» и добыла три победы.
Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала
Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова [20] – 2:6, 2:6
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