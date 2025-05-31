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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 20:50 | Обновлено 31 мая 2025, 21:22
1393
0

В Кривбассе назвали сумму, за которую готовы продавать лидеров

Готовы продать за 1 млн евро, а у Твердохлеба есть клаусула

31 мая 2025, 20:50 | Обновлено 31 мая 2025, 21:22
1393
0
В Кривбассе назвали сумму, за которую готовы продавать лидеров
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Генеральный директор Кривбасса Владимир Банко заявил, что клуб может потерять хавбека Егора Твердохлеба, если будет активирована клаусула в его контракте.

Остальных лидеров клуб готов продать, если будет предложение 1+ млн евро.

«О Егоре Твердохлебе. Мы его не планируем продавать, но в контракте есть клаусула. Если какой-нибудь клуб активирует эту клаусулу, мы ничего сделать не сможем. Это было одно из условий его подписания, и это нормально. Когда мы брали его из «Миная», ему понадобился почти год на адаптацию. А сейчас он показывает очень хорошую игру. Надеемся, что так и дальше будет».

«Футбольный клуб «Кривбасс» не планирует его продавать – это 100%. Есть только одна опция – если другой клуб активирует клаусулу и это все. А что касается других футболистов – есть цена, которая, если устраивает клуб, сейчас она уже более миллиона. Я повторяю, мы не видим никаких препятствий в том, что если клуб может заработать», – сказал Баенко.

Твердохлеб в сезоне УПЛ забил 14 голов и стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата.

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Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб Владимир Баенко трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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