Безерра – про УПЛ, Золотой мяч и вызов в сборную Бразилии с Анчелотти

Бразильский легионер «Александрии» Хуан Безерра в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о «серебре» его команды в УПЛ, поделился ожиданиями от еврокубков, оценил шансы Ламина Ямаля и Усмана Дембеле выиграть «Золотой мяч», а также пофантазировал на тему вызова в сборную Бразилии, которую возглавил итальянец Карло Анчелотти.

– Хуан, как оценишь этот сезон для себя и «Александрии»? Серебро УПЛ - это прекрасный результат?

– Мой сезон прошёл точно так, как я планировал, это было невероятно. Единственное, жаль, что была травма, но сейчас я полностью восстановился. Мы вошли в историю с «Александрией», и я верю, что оставили своё имя в истории клуба. Кроме того, клуб дал нам возможность стать более известными в мировом футболе.

– Как сейчас твое состояние после травмы?

– Я чувствую себя хорошо. Уже начал тренироваться во время отпуска здесь, в Бразилии, чтобы поддерживать форму. Было очень неприятно пропустить несколько матчей — я хотел сделать больше. Но Бог всё знает, и я доверяю каждому Его заботливому решению и каждой детали.

– Ты показал хорошую результативность в плане голов и ассистов. Также ты очень часто радовал публику финтами. Какую оценку дашь своей игре?

– Я играл в свой футбол, и командная игра очень помогла. Команда была уверена в себе и полностью доверяла мне, чтобы я показывал свой максимум на поле. Я доволен своим выступлением.

– Какие матчи ты считаешь лучшими в этом сезоне?

– Мы провели отличные матчи. Отмечу домашнюю победу над «Шахтёром» — это было невероятно. В игре с «Полесьем» особенно запомнился мой рывок в концовке матча. А самый важный гол в этом сезоне я забил в домашнем победном матче против «Кривбасса».

– Как считаешь, какие шансы Александрии сыграть в групповом раунде Лиги конференций?

– Я считаю, что это будут трудные матчи, но мы верим в себя и знаем, что можем пройти далеко и пробиться в групповую стадию еврокубков.

– Против каких команд и на каких стадионах ты мечтаешь сыграть за «Александрию» в Лиге конференций?

– У меня нет предпочтений по соперникам или стадионам. Думаю, это будут непростые матчи. Но сыграть на больших стадионах Европы — это будет невероятный опыт

– Какие у тебя впечатления от финала Лиги Европы «Тоттенхэм» - «МЮ» (1:0)? За лондонцев сыграл Ришарлисон, а за манкунианцев сыграл Каземиро.

– Признаюсь, я не смотрел матч, так как был занят другими делами, например, подготовкой к возвращению в Бразилию. Но думаю, это была великолепная игра, историческая для «Тоттенхэма», который наконец-то стал обладателем столь желанного титула.

– В финале Лиги Европы «Бетис» проиграл «Челси» со счетом 1:4. За севильцев сыграли бразильцы Натан и Антони. Как оценишь их игру?

–Этот матч я также не смотрел, потому что был занят подготовкой к гендер пати, посвященному рождению будущего ребенка, которого мы ждем.

– 31 мая будет сыгран финал Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Интер». За парижан играют Маркиньос и Бералдо, а за миланцев играет Карлос Аугусто. Кого будешь поддерживать в финале?

– Я сторонник того, чтобы это был отличный матч. Этот финальный поединок я очень хочу посмотреть, и, думаю, что он будет действительно интересным.

– Главными фаворитами на «Золотой мяч-2025» являются Дембеле и Ямаль. Как считаешь, у кого больше шансов на победу в номинации?

– Возможно, финал Лиги чемпионов повлияет на Дембеле, но я бы выбрал Ямала.

– Свой стиль игры ты можешь больше сравнить с игрой Ямаля или Дембеле?

– Не знаю, на кого ещё похож мой стиль игры, но это два великих игрока мирового уровня. Этот вопрос оставляю тебе (смеется) Как ты думаешь, на кого я больше похож? (смеется)

– Мне кажется, Хуан, что в твоем стиле наблюдается микст игры Ямаля и Дембеле! А как ты оценишь тот факт, что Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии?

– Сборная — это гигант, и иметь тренера соответствующего уровня очень важно, потому что это внушает уверенность молодым игрокам, которые приходят. Я уверен, что он проделает отличную работу.

– С итальянцем Анчелотти Бразилия может выиграть чемпионат мира?

– Чемпионат мира — это серия матчей, и может произойти всё что угодно. Я верю, что у сборной Бразилии есть шанс. Знаю, что будет сложно, но уверен, что мы сможем добиться успеха.

– Если бы сбылась твоя мечта и Анчелотти тебя вызвал в сборную Бразилии, ты бы сильно обрадовался? Что бы ты от радости сделал, если бы мечта сбылась, и ты полетел бы с «селесао» на мундиаль-2026?

– Признаюсь, я не знаю, что бы я сделал, но, думаю, что это был бы самый счастливый день в моей жизни. Это было бы поводом для большой гордости не только для меня и моей семьи, но и для всех в районе, где я живу, кто видел, как я рос. Но пока это только мечта.