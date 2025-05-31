Известный вратарь назвал лучшего голкипера из Украины, чем Лунин и Трубин

Украинский голкипер Георгий Ермаков, который в нынешнем сезоне выступал за «Александрию» на правах аренды, рассказал, кто является лучшим украинским вратарем на сегодняшний день.

– Кто лучший голкипер в истории Украины и именно на сегодняшний день?

– На сегодняшний день я выделю Диму Ризныка. А вообще, это Александр Шовковский и Андрей Пятов. Я всегда их обоих выделяю. Они разные по стилю, но у каждого из них я чему-то научился и брал пример.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань хочет видеть Георгия Еврмакова в житомирском Полесье.