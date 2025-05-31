Известный вратарь назвал лучшего голкипера из Украины, чем Лунин и Трубин
Ермаков выделил Ризныка
Украинский голкипер Георгий Ермаков, который в нынешнем сезоне выступал за «Александрию» на правах аренды, рассказал, кто является лучшим украинским вратарем на сегодняшний день.
– Кто лучший голкипер в истории Украины и именно на сегодняшний день?
– На сегодняшний день я выделю Диму Ризныка. А вообще, это Александр Шовковский и Андрей Пятов. Я всегда их обоих выделяю. Они разные по стилю, но у каждого из них я чему-то научился и брал пример.
Ранее сообщалось, что Руслан Ротань хочет видеть Георгия Еврмакова в житомирском Полесье.
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