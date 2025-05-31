Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный вратарь назвал лучшего голкипера из Украины, чем Лунин и Трубин
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 22:15 |
1518
2

Известный вратарь назвал лучшего голкипера из Украины, чем Лунин и Трубин

Ермаков выделил Ризныка

31 мая 2025, 22:15 |
1518
2
Известный вратарь назвал лучшего голкипера из Украины, чем Лунин и Трубин
ФК Александрия. Георгий Ермаков

Украинский голкипер Георгий Ермаков, который в нынешнем сезоне выступал за «Александрию» на правах аренды, рассказал, кто является лучшим украинским вратарем на сегодняшний день.

– Кто лучший голкипер в истории Украины и именно на сегодняшний день?

– На сегодняшний день я выделю Диму Ризныка. А вообще, это Александр Шовковский и Андрей Пятов. Я всегда их обоих выделяю. Они разные по стилю, но у каждого из них я чему-то научился и брал пример.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань хочет видеть Георгия Еврмакова в житомирском Полесье.

По теме:
ЕРМАКОВ: «Возможно, и были предложения, но теперь я игрок Маккаби Хайфа»
Легенда Динамо рассказал, как попал под ракетный обстрел оккупантов
ВИДЕО. В Кривбассе состоялась встреча руководства клуба с болельщиками
Дмитрий Ризнык Георгий Ермаков Андрей Пятов Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер
Футбол | 31 мая 2025, 06:58 3
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер

Матч стартует в 22:00 31 мая

ПСЖ – Интер. Большой финал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 31 мая 2025, 22:39 0
ПСЖ – Интер. Большой финал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ПСЖ – Интер. Большой финал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

ФОТО. Экс-нападающий Шахтера потерял 94 миллиона гривен в 2025 году
Футбол | 31.05.2025, 01:08
ФОТО. Экс-нападающий Шахтера потерял 94 миллиона гривен в 2025 году
ФОТО. Экс-нападающий Шахтера потерял 94 миллиона гривен в 2025 году
Известный украинский вратарь оказался ненужным клубу и покинул его
Футбол | 31.05.2025, 20:35
Известный украинский вратарь оказался ненужным клубу и покинул его
Известный украинский вратарь оказался ненужным клубу и покинул его
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Футбол | 31.05.2025, 09:28
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Бондарь
Сколько СаШо привез?И сборной и клубу.Жиды не хотели никого покупать и Сашу пихали везде.А при Луческу было пох кто на воротах,бразильцев давай.Да побольше
Ответить
-1
Александр Бондарь
молодец.Лизнул.Шовковский решето,11 брал конечно .Пятов вообще памятник.Падал на месте как мешок с гавном.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
30.05.2025, 02:50
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 2
Бокс
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
31.05.2025, 04:08 1
Бокс
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
30.05.2025, 23:33
Футбол
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
31.05.2025, 07:46
Футбол
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
30.05.2025, 02:32
Футбол
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
29.05.2025, 19:25 16
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне нравится этот вратарь. Это не его вина»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне нравится этот вратарь. Это не его вина»
30.05.2025, 00:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем