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Чемпионат мира
31 мая 2025, 18:15 |
865
3

«Просто не успел». Сборная Украины осталась без форварда на июньские матчи

Даниил Сикан не получил вызов из-за проблем с визой

31 мая 2025, 18:15 |
865
3
«Просто не успел». Сборная Украины осталась без форварда на июньские матчи
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский нападающий турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан объяснил, почему его не вызвали в состав национальной сборной Украины на июньские матчи товарищеского турнира Canadian Shield:

«У меня просто не была готова виза. Меня вызвали, но я физически не успел сделать новый паспорт. Не так-то легко это сделать из Турции. У меня два паспорта закончились, я приехал и сразу начал делать новый, но я просто не успел.

Звонил администратор, спрашивал, что с паспортом, я сказал, что делаю, жду. Я просто не успел бы сделать визу в Канаду, потому что она тоже немного долго делается».

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Даниил Сикан Трабзонспор сборная Украины по футболу Сергей Ребров Canadian Shield
Дмитрий Вус Источник: FootballHub
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Комментарии 3
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inspekcha85
Эх, Даня...вошёл не в ту дверь?
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0
avk2307
не проблема. краще хай відпочине трохи
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-1
protasov_lyopu_davai
В ужгороде 3 дня делается. В тцк и сп за 15 минут
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-2
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