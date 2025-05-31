«Просто не успел». Сборная Украины осталась без форварда на июньские матчи

Украинский нападающий турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан объяснил, почему его не вызвали в состав национальной сборной Украины на июньские матчи товарищеского турнира Canadian Shield:

«У меня просто не была готова виза. Меня вызвали, но я физически не успел сделать новый паспорт. Не так-то легко это сделать из Турции. У меня два паспорта закончились, я приехал и сразу начал делать новый, но я просто не успел.

Звонил администратор, спрашивал, что с паспортом, я сказал, что делаю, жду. Я просто не успел бы сделать визу в Канаду, потому что она тоже немного долго делается».