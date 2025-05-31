Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Крус Асуль – Ванкувер. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Другие новости
31 мая 2025, 18:43 | Обновлено 31 мая 2025, 18:47
63
0

Крус Асуль – Ванкувер. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Поединок состоится в ночь на 2 июня и начнется в 04:00 по Киеву

31 мая 2025, 18:43 | Обновлено 31 мая 2025, 18:47
63
0
Крус Асуль – Ванкувер. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Трофей Лиги чемпионов КОНКАКАФ

2 июня на Эстадио Олимпико Университарио пройдет финальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором Крус Асуль встретится с Ванкувер Уайткепс. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Крус Асуль

Команда была основана почти столетие назад, в 1927-м году. И за это время собрала достаточно много наград, в том числе девять раз была чемпионом Мексики. В 2024-м году в Клаусуре получилось дойти до финала, но там проиграли. В середине мая закончился там новый розыгрыш. И, заняв третье место в регулярном розыгрыше, потом получилось дойти до полуфинала, уступили Америке только по дополнительным показателям: 1:0 и 2:1.

Остается только нынешний турнир, в котором подопечные Висенте Санчеса начинали с пары побед над гаитянским Реал Хоуп. Потом справились с Сиэттл Саундерс, после чего выбили в 1/4 и 1/2 своих земляков. Причем и с Америкой, и с Тигресом сначала была выездная ничья. Но потом получалось минимально выиграть в ответном, домашнем поединке.

Ванкувер Уайткепс

Клуб можно считать флагманом канадского футбола. Он четырежды выигрывал национальный чемпионат, причем сейчас длится серия там, что начата в 2022-м году. Столько же раз брали и кубок страны. Но все же главное - это МЛС. Там получилось первыми из канадцев пробиться в плей-офф. Сыграли и в постсезоне и в 2024-м году. Но, став только 8-ми на Западе, футболисты, похоже, слишком выложились, громя 5:0 в споре за уайлд-кард Портленд Тимберс. В итоге они в следующем раунде в трех матчах проиграли Лос-Анджелесу.

В нынешнем сезоне подопечные Йеспера Соренсена смотрятся очень солидно. Они и в МЛС идут среди лидеров - получалось подняться на вершину своей конференции. И при этом команда в Кубке чемпионов последовательно выбила Депортиво Саприссу, Монтеррей, Пумас, а в полуфинале оформила 5:1 за два матча с Интер Майами.

Статистика личных встреч

Клубы проведут первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы довольно ожидаемо ставят на хозяев поля. Но гостям тоже нечего терять, они поборются за успех. Ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Крус Асуль
02.06.2025 -
04:00
Ванкувер
Тотал голов больше 2.0 1.60 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Интер Майами – Коламбус Крю. Прогноз и анонс на матч регулярного сезона МЛС
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
ПСЖ – Интер. Прогноз и анонс на финальный матч ЛЧ 2024/25
Крус Асуль Ванкувер Уайткэпс Лига чемпионов КОНКАКАФ прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Футбол | 31 мая 2025, 09:28 3
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»

Француз похвалил Хулиана Альвареса из «Атлетико»

ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с игроком, который выиграл 13 трофеев в клубе
Футбол | 30 мая 2025, 22:11 5
ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с игроком, который выиграл 13 трофеев в клубе
ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с игроком, который выиграл 13 трофеев в клубе

Хесус Вальехо покинет королевский клуб и получит статус свободного агента

Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Теннис | 30.05.2025, 23:28
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
ПСЖ – Интер. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Футбол | 31.05.2025, 18:00
ПСЖ – Интер. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
ПСЖ – Интер. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Реал заплатил суперзвезде большие деньги за согласие переехать в Мадрид
Футбол | 31.05.2025, 19:24
Реал заплатил суперзвезде большие деньги за согласие переехать в Мадрид
Реал заплатил суперзвезде большие деньги за согласие переехать в Мадрид
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 2
Бокс
Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»
Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»
30.05.2025, 18:59
Бокс
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
30.05.2025, 03:00
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
30.05.2025, 21:53 3
Футбол
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
31.05.2025, 07:46
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 4
Футбол
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
30.05.2025, 02:50
Бокс
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
30.05.2025, 18:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем