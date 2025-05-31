2 июня на Эстадио Олимпико Университарио пройдет финальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором Крус Асуль встретится с Ванкувер Уайткепс. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Крус Асуль

Команда была основана почти столетие назад, в 1927-м году. И за это время собрала достаточно много наград, в том числе девять раз была чемпионом Мексики. В 2024-м году в Клаусуре получилось дойти до финала, но там проиграли. В середине мая закончился там новый розыгрыш. И, заняв третье место в регулярном розыгрыше, потом получилось дойти до полуфинала, уступили Америке только по дополнительным показателям: 1:0 и 2:1.

Остается только нынешний турнир, в котором подопечные Висенте Санчеса начинали с пары побед над гаитянским Реал Хоуп. Потом справились с Сиэттл Саундерс, после чего выбили в 1/4 и 1/2 своих земляков. Причем и с Америкой, и с Тигресом сначала была выездная ничья. Но потом получалось минимально выиграть в ответном, домашнем поединке.

Ванкувер Уайткепс

Клуб можно считать флагманом канадского футбола. Он четырежды выигрывал национальный чемпионат, причем сейчас длится серия там, что начата в 2022-м году. Столько же раз брали и кубок страны. Но все же главное - это МЛС. Там получилось первыми из канадцев пробиться в плей-офф. Сыграли и в постсезоне и в 2024-м году. Но, став только 8-ми на Западе, футболисты, похоже, слишком выложились, громя 5:0 в споре за уайлд-кард Портленд Тимберс. В итоге они в следующем раунде в трех матчах проиграли Лос-Анджелесу.

В нынешнем сезоне подопечные Йеспера Соренсена смотрятся очень солидно. Они и в МЛС идут среди лидеров - получалось подняться на вершину своей конференции. И при этом команда в Кубке чемпионов последовательно выбила Депортиво Саприссу, Монтеррей, Пумас, а в полуфинале оформила 5:1 за два матча с Интер Майами.

Статистика личных встреч

Клубы проведут первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы довольно ожидаемо ставят на хозяев поля. Но гостям тоже нечего терять, они поборются за успех. Ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua Крус Асуль Ванкувер Тотал голов больше 2.0 1.60 Сделать ставку

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