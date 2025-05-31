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Украина. Первая лига
31 мая 2025, 17:28 | Обновлено 31 мая 2025, 17:29
117
0

Прикарпатье – Металлург Запорожье – 4:1. Видео голов и обзор матча

«Прикарпатье» завершило сезон крупной победой

31 мая 2025, 17:28 | Обновлено 31 мая 2025, 17:29
117
0
Прикарпатье – Металлург Запорожье – 4:1. Видео голов и обзор матча
ФК Прикарпатье

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Металлург» Запорожье. Поединок завершился крупной победой хозяев поля.

Первыми забили гости. На 35-й минуте Игорь Юречко вывел «Металлург» вперед. Но уже через четыре минуты Василий Француз ударом с пенальти счет сравнял. А перед перерывом Павел Михальчук забил в ворота команды гостей второй мяч.

Во втором тайме Юрий Радульский и Андрей Хома довели счет в матче до крупного.

Первая лига. Группа Выбывание. 30 мая

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Металлург» Запорожье – 4:1

Голы: Француз, 39 (пен), Михальчук, 44, Радульский, 65, Хома, 74 – Юречко, 35

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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видео голов и обзор Прикарпатье Ивано-Франковск Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Василий Француз Андрей Хома
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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