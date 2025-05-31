Прикарпатье – Металлург Запорожье – 4:1. Видео голов и обзор матча
«Прикарпатье» завершило сезон крупной победой
В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Металлург» Запорожье. Поединок завершился крупной победой хозяев поля.
Первыми забили гости. На 35-й минуте Игорь Юречко вывел «Металлург» вперед. Но уже через четыре минуты Василий Француз ударом с пенальти счет сравнял. А перед перерывом Павел Михальчук забил в ворота команды гостей второй мяч.
Во втором тайме Юрий Радульский и Андрей Хома довели счет в матче до крупного.
Первая лига. Группа Выбывание. 30 мая
«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Металлург» Запорожье – 4:1
Голы: Француз, 39 (пен), Михальчук, 44, Радульский, 65, Хома, 74 – Юречко, 35
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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