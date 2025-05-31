Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В 1/8 финала грунтового мейджора в Париже украинка сыграет против четвертой сеяной и прошлогодней финалистки Ролан Гаррос Жасмин Паолини из Италии. Поединок состоится первым запуском на корте имени Филиппа-Шатрие. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния в четвертьфинале слэма поборется либо против Елены Рыбакиной, либо против Иги Свентек.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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