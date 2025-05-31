Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 1 июня в 12:00 по Киеву
1 июня первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.
В 1/8 финала грунтового мейджора в Париже украинка сыграет против четвертой сеяной и прошлогодней финалистки Ролан Гаррос Жасмин Паолини из Италии. Поединок состоится первым запуском на корте имени Филиппа-Шатрие. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.
Победительница противостояния в четвертьфинале слэма поборется либо против Елены Рыбакиной, либо против Иги Свентек.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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