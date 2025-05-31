Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Поединок 1/8 финала состоится 1 июня и начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву
1 июня, свой матч четвертого круга Ролан Гаррос проведут Элина Свитолина (WTA 14) и Жасмин Паолини (WTA 4).
Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени.
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Элина Свитолина
Первая ракетка Украины ожидаемо добралась до четвертого круга французского мейджора, ведь приехала она сюда в хорошей форме. В первом круге была легкая победа над Зейпен Сонмез из Турции – 6:1, 6:1, а далее было сложнее, венгерку Бондар удалось обыграть 7:6, 7:5. Пришлось сыграть два тай-брейка в последнем матче против американки Бернарды Перы – 7:6, 7:6.
В этом сезоне украинка показывает высокие результаты на грунте, одержав 15 побед в 17 играх, при таких раскладах стоит ожидать сильного выступления на Ролан Гаррос. Свитолину точно не должны смущать соперницы из топ-10, она сама недалеко от них в рейтинге.
У Элины нестабильная первая подача, в двух матчах из трех она показала всего 51%. Конечно, украинка хороша на задней линии, умеет обороняться, однако, и свои геймы надо забирать.
Жасмин Паолини
Итальянской теннисистке есть чем похвастаться в этом сезоне, она играла в полуфиналах Штутгарта и Майами, в обоих случаях ее останавливала Арина Соболенко. Главным достижением сезона стал выигрыш престижного домашнего турнира в Риме, когда в финале удалось уверенно обыграть сильную Коко Гауфф – 6:4, 6:2.
Конечно, на этот мейджор спортсменка приехала в хорошем расположении духа, в первом круге она обыграла китаянку Юань – 6:1, 4:6, 6:3. Далее была победа над австралийкой Айлой Томлянович – 6:3, 6:3. В третьем круге Паолини разобралась с украинкой Юлией Стародубцевой – 6:4, 6:1.
Теннисистка играла в финале этого мейджора в прошлом сезоне, учитывая текущую форму, она постарается как минимум повторить этот успех. Спортсменку ожидает первое серьезное испытание на этом турнире.
Личные встречи
Теннисистки встречались только раз, матч состоялся в этом году, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, тогда Свитолина сумела одержать победу – 2:6, 6:4, 6:0.
Прогноз на матч
Ожидается интересная битва двух сильных и опытных теннисисток. На бумаге небольшой перевес отдают Паолини, все-таки итальянка выше в рейтинге, недавно выиграла престижный турнир.
Обе спортсменки находятся в хорошей форме, поэтому готовы показать свой максимум на корте. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 21,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.
12:00
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