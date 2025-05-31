1 июня, свой матч четвертого круга Ролан Гаррос проведут Элина Свитолина (WTA 14) и Жасмин Паолини (WTA 4).

Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Первая ракетка Украины ожидаемо добралась до четвертого круга французского мейджора, ведь приехала она сюда в хорошей форме. В первом круге была легкая победа над Зейпен Сонмез из Турции – 6:1, 6:1, а далее было сложнее, венгерку Бондар удалось обыграть 7:6, 7:5. Пришлось сыграть два тай-брейка в последнем матче против американки Бернарды Перы – 7:6, 7:6.

В этом сезоне украинка показывает высокие результаты на грунте, одержав 15 побед в 17 играх, при таких раскладах стоит ожидать сильного выступления на Ролан Гаррос. Свитолину точно не должны смущать соперницы из топ-10, она сама недалеко от них в рейтинге.

У Элины нестабильная первая подача, в двух матчах из трех она показала всего 51%. Конечно, украинка хороша на задней линии, умеет обороняться, однако, и свои геймы надо забирать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Жасмин Паолини

Итальянской теннисистке есть чем похвастаться в этом сезоне, она играла в полуфиналах Штутгарта и Майами, в обоих случаях ее останавливала Арина Соболенко. Главным достижением сезона стал выигрыш престижного домашнего турнира в Риме, когда в финале удалось уверенно обыграть сильную Коко Гауфф – 6:4, 6:2.

Конечно, на этот мейджор спортсменка приехала в хорошем расположении духа, в первом круге она обыграла китаянку Юань – 6:1, 4:6, 6:3. Далее была победа над австралийкой Айлой Томлянович – 6:3, 6:3. В третьем круге Паолини разобралась с украинкой Юлией Стародубцевой – 6:4, 6:1.

Теннисистка играла в финале этого мейджора в прошлом сезоне, учитывая текущую форму, она постарается как минимум повторить этот успех. Спортсменку ожидает первое серьезное испытание на этом турнире.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Личные встречи

Теннисистки встречались только раз, матч состоялся в этом году, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, тогда Свитолина сумела одержать победу – 2:6, 6:4, 6:0.

Прогноз на матч

Ожидается интересная битва двух сильных и опытных теннисисток. На бумаге небольшой перевес отдают Паолини, все-таки итальянка выше в рейтинге, недавно выиграла престижный турнир.

Обе спортсменки находятся в хорошей форме, поэтому готовы показать свой максимум на корте. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 21,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.

Прогноз Sport.ua Элина Свитолина Жасмин Паолини Тотал геймов больше 21.5 1.70 Сделать ставку

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