Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 17:09 |
282
2

Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Поединок 1/8 финала состоится 1 июня и начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву

31 мая 2025, 17:09 |
282
2
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Коллаж Sport.ua

1 июня, свой матч четвертого круга Ролан Гаррос проведут Элина Свитолина (WTA 14) и Жасмин Паолини (WTA 4).

Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины ожидаемо добралась до четвертого круга французского мейджора, ведь приехала она сюда в хорошей форме. В первом круге была легкая победа над Зейпен Сонмез из Турции – 6:1, 6:1, а далее было сложнее, венгерку Бондар удалось обыграть 7:6, 7:5. Пришлось сыграть два тай-брейка в последнем матче против американки Бернарды Перы – 7:6, 7:6.

В этом сезоне украинка показывает высокие результаты на грунте, одержав 15 побед в 17 играх, при таких раскладах стоит ожидать сильного выступления на Ролан Гаррос. Свитолину точно не должны смущать соперницы из топ-10, она сама недалеко от них в рейтинге.

У Элины нестабильная первая подача, в двух матчах из трех она показала всего 51%. Конечно, украинка хороша на задней линии, умеет обороняться, однако, и свои геймы надо забирать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Жасмин Паолини

Итальянской теннисистке есть чем похвастаться в этом сезоне, она играла в полуфиналах Штутгарта и Майами, в обоих случаях ее останавливала Арина Соболенко. Главным достижением сезона стал выигрыш престижного домашнего турнира в Риме, когда в финале удалось уверенно обыграть сильную Коко Гауфф – 6:4, 6:2.

Конечно, на этот мейджор спортсменка приехала в хорошем расположении духа, в первом круге она обыграла китаянку Юань – 6:1, 4:6, 6:3. Далее была победа над австралийкой Айлой Томлянович – 6:3, 6:3. В третьем круге Паолини разобралась с украинкой Юлией Стародубцевой – 6:4, 6:1.

Теннисистка играла в финале этого мейджора в прошлом сезоне, учитывая текущую форму, она постарается как минимум повторить этот успех. Спортсменку ожидает первое серьезное испытание на этом турнире.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Личные встречи

Теннисистки встречались только раз, матч состоялся в этом году, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, тогда Свитолина сумела одержать победу – 2:6, 6:4, 6:0.

Прогноз на матч

Ожидается интересная битва двух сильных и опытных теннисисток. На бумаге небольшой перевес отдают Паолини, все-таки итальянка выше в рейтинге, недавно выиграла престижный турнир.

Обе спортсменки находятся в хорошей форме, поэтому готовы показать свой максимум на корте. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 21,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
01.06.2025 -
12:00
Жасмин Паолини
Тотал геймов больше 21.5 1.70 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннисистка из четвертой сотни рейтинга вышла во вторую неделю Ролан Гаррос
Лос-Анджелес – Америка Мехико. Прогноз и анонс на матч клубного ЧМ
Элина Свитолина Жасмин Паолини Ролан Гаррос 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
Футбол | 31 мая 2025, 07:46 0
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен

Михаил все-таки получит медаль победителя ЛК

Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Футбол | 31 мая 2025, 04:23 1
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос

С большой вероятностью Андрей покинет клуб

Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Футбол | 31.05.2025, 09:22
Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
ПАОЛИНИ – о Свитолиной: «Она очень непростая соперница. Будет тяжелый матч»
Теннис | 31.05.2025, 12:09
ПАОЛИНИ – о Свитолиной: «Она очень непростая соперница. Будет тяжелый матч»
ПАОЛИНИ – о Свитолиной: «Она очень непростая соперница. Будет тяжелый матч»
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
Футбол | 30.05.2025, 23:33
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Обережний прогноз, згоден з ним
Ответить
0
C.Пеклов
Щось зарано поставили,Еліна любить ввечері грати.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
29.05.2025, 19:25 16
Теннис
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
30.05.2025, 03:00
Футбол
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
30.05.2025, 02:32
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 4
Футбол
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
30.05.2025, 18:47 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
30.05.2025, 21:53 3
Футбол
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
30.05.2025, 00:50 2
Теннис
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 23:28 59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем