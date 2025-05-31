Реал имеет план по подписанию лучшего игрока мира. Придется подождать

Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, королевский клуб планирует подписать 28-летнего футболиста после завершения сезона 2025/26, когда у него останется только 1 год контракта с «горожанами», что значительно облегчит процесс переговоров для «сливочных».

Родри сейчас является лучшим футболистом мира, ведь в 2024 году получил «Золотой мяч».

В сезоне 2024/25 из-за травмы крестообразных связок Родри провел только 4 матча на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ради подписания Родри мадридскому «Реалу» придется пожертвовать Джудом Беллингемом.