Реал имеет план по подписанию лучшего игрока мира. Придется подождать
Родри может покинуть «Манчестер Сити» в 2026 году
Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание Defensa Central.
По информации источника, королевский клуб планирует подписать 28-летнего футболиста после завершения сезона 2025/26, когда у него останется только 1 год контракта с «горожанами», что значительно облегчит процесс переговоров для «сливочных».
Родри сейчас является лучшим футболистом мира, ведь в 2024 году получил «Золотой мяч».
В сезоне 2024/25 из-за травмы крестообразных связок Родри провел только 4 матча на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что ради подписания Родри мадридскому «Реалу» придется пожертвовать Джудом Беллингемом.
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