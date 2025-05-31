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Испания
31 мая 2025, 17:28 |
1015
0

Реал имеет план по подписанию лучшего игрока мира. Придется подождать

Родри может покинуть «Манчестер Сити» в 2026 году

31 мая 2025, 17:28 |
1015
0
Реал имеет план по подписанию лучшего игрока мира. Придется подождать
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, королевский клуб планирует подписать 28-летнего футболиста после завершения сезона 2025/26, когда у него останется только 1 год контракта с «горожанами», что значительно облегчит процесс переговоров для «сливочных».

Родри сейчас является лучшим футболистом мира, ведь в 2024 году получил «Золотой мяч».

В сезоне 2024/25 из-за травмы крестообразных связок Родри провел только 4 матча на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ради подписания Родри мадридскому «Реалу» придется пожертвовать Джудом Беллингемом.

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Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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