В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Подолье» Хмельницкий – «Диназ» Вышгород. Поединок завершился вничью 0:0.

Обе команды находились внизу турнирной таблицы. И если «Диназ» в любам случае оставался на 16-м месте, то победа могла позволить «подолью» обойти запорожский «Метталлург».

Свои моменты «Подолье» и «Диназ» реализовать не смогли. На табло так и остались нули.

«Подолье» сыграет в матчах за место в Первой лиге. Соперником будет «Колос-2».

Первая лига. Группа Выбывание. 30 мая

«Подолье» Хмельницкий – «Диназ» Вышгород – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча