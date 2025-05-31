Подолье Хмельницкий – Диназ Вышгород – 0:0. Видеообзор матча
«Подолье» сыграет в переходных матчах
В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Подолье» Хмельницкий – «Диназ» Вышгород. Поединок завершился вничью 0:0.
Обе команды находились внизу турнирной таблицы. И если «Диназ» в любам случае оставался на 16-м месте, то победа могла позволить «подолью» обойти запорожский «Метталлург».
Свои моменты «Подолье» и «Диназ» реализовать не смогли. На табло так и остались нули.
«Подолье» сыграет в матчах за место в Первой лиге. Соперником будет «Колос-2».
Первая лига. Группа Выбывание. 30 мая
«Подолье» Хмельницкий – «Диназ» Вышгород – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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