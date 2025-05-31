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  4. Подолье Хмельницкий – Диназ Вышгород – 0:0. Видеообзор матча
Украина. Первая лига
31 мая 2025, 16:56 |
26
0

Подолье Хмельницкий – Диназ Вышгород – 0:0. Видеообзор матча

«Подолье» сыграет в переходных матчах

31 мая 2025, 16:56 |
26
0
Подолье Хмельницкий – Диназ Вышгород – 0:0. Видеообзор матча
ФК Подолье

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Подолье» Хмельницкий – «Диназ» Вышгород. Поединок завершился вничью 0:0.

Обе команды находились внизу турнирной таблицы. И если «Диназ» в любам случае оставался на 16-м месте, то победа могла позволить «подолью» обойти запорожский «Метталлург».

Свои моменты «Подолье» и «Диназ» реализовать не смогли. На табло так и остались нули.

«Подолье» сыграет в матчах за место в Первой лиге. Соперником будет «Колос-2».

Первая лига. Группа Выбывание. 30 мая

«Подолье» Хмельницкий – «Диназ» Вышгород – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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Подолье Хмельницкий видео голов и обзор Диназ Вышгород Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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