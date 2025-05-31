ВИДЕО. Могли победить. Динамо не дали пенальти в последнем матче сезона УПЛ

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли признал, что в матче последнего тура УПЛ между Динамо и Колосом (1:1) киевляне могли рассчитывать на пенальти, однако арбитр не увидел игру рукой со стороны игрока гостей.

При этом Риццоли отметил, что эпизод является сложным для рефери.

Динамо прошло сезон УПЛ без поражений и стало чемпионом.