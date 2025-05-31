Украина. Премьер лига31 мая 2025, 16:29 | Обновлено 31 мая 2025, 16:58
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ВИДЕО. Могли победить. Динамо не дали пенальти в последнем матче сезона УПЛ
Риццоли нашел ошибку арбитра
31 мая 2025, 16:29 | Обновлено 31 мая 2025, 16:58
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Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли признал, что в матче последнего тура УПЛ между Динамо и Колосом (1:1) киевляне могли рассчитывать на пенальти, однако арбитр не увидел игру рукой со стороны игрока гостей.
При этом Риццоли отметил, что эпизод является сложным для рефери.
Динамо прошло сезон УПЛ без поражений и стало чемпионом.
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