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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 16:29 | Обновлено 31 мая 2025, 16:58
833
1

ВИДЕО. Могли победить. Динамо не дали пенальти в последнем матче сезона УПЛ

Риццоли нашел ошибку арбитра

31 мая 2025, 16:29 | Обновлено 31 мая 2025, 16:58
833
1
ВИДЕО. Могли победить. Динамо не дали пенальти в последнем матче сезона УПЛ
ФК Динамо Киев

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли признал, что в матче последнего тура УПЛ между Динамо и Колосом (1:1) киевляне могли рассчитывать на пенальти, однако арбитр не увидел игру рукой со стороны игрока гостей.

При этом Риццоли отметил, что эпизод является сложным для рефери.

Динамо прошло сезон УПЛ без поражений и стало чемпионом.

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Динамо Киев Колос Ковалевка Динамо - Колос Украинская Премьер-лига видео Никола Риццоли
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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easterly
Так само як на 85 хвилині кубковій грі балакіна з варом зробила вигляд що нічого не було
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