Пилоты Ф-1 сделали прогноз на финал Лиги чемпионов: «3:2 – они выиграют»

Накануне финала Лиги чемпионов УЕФА 2025 года, в котором «ПСЖ» сыграет с «Интером» на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, французские пилоты Формулы-1 Пьер Гасли, Эстебан Окон и Исак Хаджар поделились своими впечатлениями и прогнозами относительно главного матча европейского клубного сезона.

Все трое спортсменов, которые готовятся к квалификации Гран-при Испании, планируют посмотреть поединок. Начало финала – в 22:00 по киевскому времени (21:00 по месту проведения Гран-при).

«Я обязательно буду смотреть. Большой стресс!» – признался Эстебан Окон в комментарии для Формулы-1. Пилот Хаас прогнозирует победу ПСЖ со счетом 1:0.

Пьер Гасли и Исак Хаджар собираются смотреть матч вместе и предсказали зрелищный счет – 3:2 в пользу парижан.

Напомним, что Гасли (Альпин) и Хаджар (Рэйсинг Буллз) недавно участвовали в ежегодном благотворительном футбольном матче перед Гран-при Монако.