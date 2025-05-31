Шевченко поздравил сборную Украины с историческим достижением
Женская команда вышла в Дивизион А Лиги наций
Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил женскую сборную Украины, которая сумела повыситься в классе и выйти в Дивизион A Лиги наций.
«Поздравляю женскую национальную сборную с победой и досрочным выходом в элитный дивизион Лиги наций УЕФА. Это историческое достижение украинского женского футбола».
«Спасибо за вашу силу, командный дух и любовь к игре. Горжусь вами», – сказал Шевченко.
3 июня подопечные Владимира Пятенко сыграют заключительный поединок в Лиге наций-2025 против сборной Хорватии.
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