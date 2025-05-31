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Лига наций
31 мая 2025, 16:52 | Обновлено 31 мая 2025, 17:03
261
0

Шевченко поздравил сборную Украины с историческим достижением

Женская команда вышла в Дивизион А Лиги наций

31 мая 2025, 16:52 | Обновлено 31 мая 2025, 17:03
261
0
Шевченко поздравил сборную Украины с историческим достижением
УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил женскую сборную Украины, которая сумела повыситься в классе и выйти в Дивизион A Лиги наций.

«Поздравляю женскую национальную сборную с победой и досрочным выходом в элитный дивизион Лиги наций УЕФА. Это историческое достижение украинского женского футбола».

«Спасибо за вашу силу, командный дух и любовь к игре. Горжусь вами», – сказал Шевченко.

3 июня подопечные Владимира Пятенко сыграют заключительный поединок в Лиге наций-2025 против сборной Хорватии.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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