Шевченко поздравил сборную Украины с историческим достижением

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил женскую сборную Украины, которая сумела повыситься в классе и выйти в Дивизион A Лиги наций.

«Поздравляю женскую национальную сборную с победой и досрочным выходом в элитный дивизион Лиги наций УЕФА. Это историческое достижение украинского женского футбола».

«Спасибо за вашу силу, командный дух и любовь к игре. Горжусь вами», – сказал Шевченко.

3 июня подопечные Владимира Пятенко сыграют заключительный поединок в Лиге наций-2025 против сборной Хорватии.