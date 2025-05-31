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Германия
31 мая 2025, 16:15 | Обновлено 31 мая 2025, 16:27
279
0

Интерес из АПЛ. Бавария надеется продлить контракт одного из лидеров

Контракт Сане подходит к завершению

31 мая 2025, 16:15 | Обновлено 31 мая 2025, 16:27
279
0
Интерес из АПЛ. Бавария надеется продлить контракт одного из лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Спортивный директор Баварии Макс Эберль заявил, что клуб еще надеется договориться о новом контракте с вингером Лероем Сане.

Игрок может стать свободным агентом 30 июня.

«Переговоры проходят позитивно. Посмотрим, что удастся сделать», – сказал Эберль.

Сане в минувшем сезоне помог команде завоевать титул Бундеслиги. Футболист забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Известно, что на игрока нацелены клубы АПЛ Арсенал и Тоттенхэм, а также есть интерес из Ла Лиги.

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Бавария Лерой Сане трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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