Интерес из АПЛ. Бавария надеется продлить контракт одного из лидеров
Контракт Сане подходит к завершению
Спортивный директор Баварии Макс Эберль заявил, что клуб еще надеется договориться о новом контракте с вингером Лероем Сане.
Игрок может стать свободным агентом 30 июня.
«Переговоры проходят позитивно. Посмотрим, что удастся сделать», – сказал Эберль.
Сане в минувшем сезоне помог команде завоевать титул Бундеслиги. Футболист забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.
Известно, что на игрока нацелены клубы АПЛ Арсенал и Тоттенхэм, а также есть интерес из Ла Лиги.
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