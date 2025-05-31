Шахтер помешал Динамо оформить трансфер. Попросили клуб отказать киевлянам

Донецкий «Шахтер» обратился к техническому директору бразильского «Фламенго» Жозе Боту с просьбой наложить вето на трансфер защитника Клейтона в киевское «Динамо», сообщает анонимный Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

По информации источника, «горняки» также интересуются 18-летним вингером Лорраном.

Стоит отметить, что раньше Жозе Боту работал в донецком «Шахтере».

Лорран провел 36 матчей за взрослую команду «Фламенго», отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Клейтон имеет в своем активе 19 поединков за «Фламенго», без результативных действий.