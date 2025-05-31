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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 16:25 | Обновлено 31 мая 2025, 16:42
2283
3

Шахтер помешал Динамо оформить трансфер. Попросили клуб отказать киевлянам

Горняки попросили Жозе Боту не продавать Клейтона конкурентам

31 мая 2025, 16:25 | Обновлено 31 мая 2025, 16:42
2283
3
Шахтер помешал Динамо оформить трансфер. Попросили клуб отказать киевлянам
Getty Images/Global Images Ukraine. Клейтон

Донецкий «Шахтер» обратился к техническому директору бразильского «Фламенго» Жозе Боту с просьбой наложить вето на трансфер защитника Клейтона в киевское «Динамо», сообщает анонимный Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

По информации источника, «горняки» также интересуются 18-летним вингером Лорраном.

Стоит отметить, что раньше Жозе Боту работал в донецком «Шахтере».

Лорран провел 36 матчей за взрослую команду «Фламенго», отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Клейтон имеет в своем активе 19 поединков за «Фламенго», без результативных действий.

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Жозе Боту Динамо Киев трансферы Фламенго чемпионат Бразилии по футболу трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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MIRRA
Ага, замість того щоб заробити бабок, якийсь латинос вирішив догодити кротам і "налажить вєта"
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+1
Fitness.sports
 Источник telegram, поэтому всё ясно. Там и не такое напишут.
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0
Gargantua81
а Боту давно уже не работая в Шахтере взял под козырек и бросился выпонять?
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0
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