Теди ЦАРА – о Ротане: «Требует максимум в каждом матче»

Албанский нападающий «Александрии» Теди Цара в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о бывшем главном тренере горожан Руслане Ротане.

– Как ты охарактеризуешь Руслана Ротаня? Какие положительные стороны выделишь в нем?

– Это тренер, который требует максимум в каждом матче. Он заставляет игроков оставаться с твердой позицией, а стиль игры был для меня очень благоприятным.

Напомним, недавно стало известно, что Руслан Ротань в следующем сезоне будет тренировать житомирское «Полесье».