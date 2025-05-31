Теди ЦАРА – о Ротане: «Требует максимум в каждом матче»
Нападающий «Александрии» высказался о своем бывшем тренере
Албанский нападающий «Александрии» Теди Цара в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о бывшем главном тренере горожан Руслане Ротане.
– Как ты охарактеризуешь Руслана Ротаня? Какие положительные стороны выделишь в нем?
– Это тренер, который требует максимум в каждом матче. Он заставляет игроков оставаться с твердой позицией, а стиль игры был для меня очень благоприятным.
Напомним, недавно стало известно, что Руслан Ротань в следующем сезоне будет тренировать житомирское «Полесье».
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