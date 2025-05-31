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  4. Теди ЦАРА – о Ротане: «Требует максимум в каждом матче»
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 15:54 |
177
0

Теди ЦАРА – о Ротане: «Требует максимум в каждом матче»

Нападающий «Александрии» высказался о своем бывшем тренере

31 мая 2025, 15:54 |
177
0
Теди ЦАРА – о Ротане: «Требует максимум в каждом матче»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Албанский нападающий «Александрии» Теди Цара в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о бывшем главном тренере горожан Руслане Ротане.

– Как ты охарактеризуешь Руслана Ротаня? Какие положительные стороны выделишь в нем?

– Это тренер, который требует максимум в каждом матче. Он заставляет игроков оставаться с твердой позицией, а стиль игры был для меня очень благоприятным.

Напомним, недавно стало известно, что Руслан Ротань в следующем сезоне будет тренировать житомирское «Полесье».

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Руслан Ротань Теди Цара Александрия Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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