Экс-футболист Динамо получил вызов в сборную после девятилетнего перерыва

Бывший футболист киевского «Динамо» Роман Еременко получил вызов в сборную Финляндии после девятилетнего перерыва. 38-летний полузащитник последний раз играл в составе национальной команде еще в 2016 году (Косово, 1:1).

Опытный игрок должен помочь Финляндии в отборочных матчах к чемпионату мира – 7 июня сыграют против Нидерландов, а 10-го встретятся со сборной Польши. В группу G также попали Литва и Мальта.

Еременко с 2008 по 2011 год защищал цвета киевского «Динамо», в составе которого стал чемпионом Украины и дважды победил в финале Суперкубка Украины.

На данный момент полузащитник выступает за финский клуб «Гнистан», который занимает восьмое место в турнирной таблице элитного дивизиона. Еременко провел семь матчей в лиге, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.