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Чемпионат мира
31 мая 2025, 15:45 |
1646
2

Экс-футболист Динамо получил вызов в сборную после девятилетнего перерыва

Роман Еременко поможет сборной Финляндии в отборочных матчах к чемпионату мира

31 мая 2025, 15:45 |
1646
2
Экс-футболист Динамо получил вызов в сборную после девятилетнего перерыва
ФК Гнистан. Роман Еременко

Бывший футболист киевского «Динамо» Роман Еременко получил вызов в сборную Финляндии после девятилетнего перерыва. 38-летний полузащитник последний раз играл в составе национальной команде еще в 2016 году (Косово, 1:1).

Опытный игрок должен помочь Финляндии в отборочных матчах к чемпионату мира – 7 июня сыграют против Нидерландов, а 10-го встретятся со сборной Польши. В группу G также попали Литва и Мальта.

Еременко с 2008 по 2011 год защищал цвета киевского «Динамо», в составе которого стал чемпионом Украины и дважды победил в финале Суперкубка Украины.

На данный момент полузащитник выступает за финский клуб «Гнистан», который занимает восьмое место в турнирной таблице элитного дивизиона. Еременко провел семь матчей в лиге, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат Финляндии по футболу Роман Еременко Динамо Киев
Николай Титюк Источник
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Falko
О, Боже, Рома ще живий? ))
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+2
taras_sidyi
А про Ростов, ЦСКА, Спартак та Рубін ми тихенько промовчимо
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0
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