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  4. Третья ракетка мира с камбеком пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 15:28 |
271
0

Третья ракетка мира с камбеком пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025

Джессика Пегула в трех сетах одолела Маркету Вондроушову в третьем раунде мейджора

31 мая 2025, 15:28 |
271
0
Третья ракетка мира с камбеком пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула из США, которая занимает третье место в рейтинге WTA, вышла во вторую неделю Открытого чемпионата Франции 2025.

В третьем раунде мейджора в Париже американка в трех сетах переиграла победительницу Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 96) за 1 час и 54 минуты.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Маркета Вондроушова (Чехия) – Джессика Пегула (США) [3] – 6:3, 4:6, 2:6

Это была вторая встреча соперниц. Пегула взяла реванш у Вондрошовой за поражение в четвертьфинале Уимблдонского турнира 2023.

Следующей соперницей Пегулы будет победительница противостояния Эльза Жакемо – Лоис Буассон.

Джессика в девятый раз выступает на кортах Ролан Гаррос и во второй раз в карьере пробилась в четвертый круг. Ее лучшим результатом на французском грунтовом слэме является четвертьфинал в 2022 году.

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Джессика Пегула Маркета Вондроушова Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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