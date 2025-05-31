Третья ракетка мира с камбеком пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025

Американская теннисистка Джессика Пегула из США, которая занимает третье место в рейтинге WTA, вышла во вторую неделю Открытого чемпионата Франции 2025.

В третьем раунде мейджора в Париже американка в трех сетах переиграла победительницу Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 96) за 1 час и 54 минуты.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Маркета Вондроушова (Чехия) – Джессика Пегула (США) [3] – 6:3, 4:6, 2:6

Это была вторая встреча соперниц. Пегула взяла реванш у Вондрошовой за поражение в четвертьфинале Уимблдонского турнира 2023.

Следующей соперницей Пегулы будет победительница противостояния Эльза Жакемо – Лоис Буассон.

Джессика в девятый раз выступает на кортах Ролан Гаррос и во второй раз в карьере пробилась в четвертый круг. Ее лучшим результатом на французском грунтовом слэме является четвертьфинал в 2022 году.