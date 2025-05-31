Украина. Премьер лига31 мая 2025, 15:45 | Обновлено 31 мая 2025, 16:34
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ВИДЕО. «В стиле Марадоны». Юный игрок Динамо оформил красивый гол
Музичко забил красивый мяч после прохода
31 мая 2025, 15:45 | Обновлено 31 мая 2025, 16:34
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В матче Детско-юношеской футбольной лиги против Руха полузащитник Динамо U-17 Егор Музычко оформил достаточно красивый гол после того, как обыграл нескольких соперников.
Киевляне на своем канале написали, что это «гол в стиле Марадоны».
Видео. Гол игрока Динамо после красивого прохода
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