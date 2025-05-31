ВИДЕО. «В стиле Марадоны». Юный игрок Динамо оформил красивый гол

В матче Детско-юношеской футбольной лиги против Руха полузащитник Динамо U-17 Егор Музычко оформил достаточно красивый гол после того, как обыграл нескольких соперников.

Киевляне на своем канале написали, что это «гол в стиле Марадоны».

Видео. Гол игрока Динамо после красивого прохода