Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «В стиле Марадоны». Юный игрок Динамо оформил красивый гол
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 15:45 | Обновлено 31 мая 2025, 16:34
998
0

ВИДЕО. «В стиле Марадоны». Юный игрок Динамо оформил красивый гол

Музичко забил красивый мяч после прохода

31 мая 2025, 15:45 | Обновлено 31 мая 2025, 16:34
998
0
ВИДЕО. «В стиле Марадоны». Юный игрок Динамо оформил красивый гол

В матче Детско-юношеской футбольной лиги против Руха полузащитник Динамо U-17 Егор Музычко оформил достаточно красивый гол после того, как обыграл нескольких соперников.

Киевляне на своем канале написали, что это «гол в стиле Марадоны».

Видео. Гол игрока Динамо после красивого прохода

По теме:
ВИДЕО. Могли победить. Динамо не дали пенальти в последнем матче сезона УПЛ
Шахтер помешал Динамо оформить трансфер. Попросили клуб отказать киевлянам
Экс-футболист Динамо получил вызов в сборную после девятилетнего перерыва
Динамо Киев Динамо Киев U-17 видео Рух Львов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Футбол | 31 мая 2025, 08:43 5
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории

Роналду может вернуться в Мадрид

Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 31 мая 2025, 06:14 3
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос

30 мая из трех украинок только Элина сумела добыть победу и преодолеть 3-й раунд мейджора

Интерес из АПЛ. Бавария надеется продлить контракт одного из лидеров
Футбол | 31.05.2025, 16:15
Интерес из АПЛ. Бавария надеется продлить контракт одного из лидеров
Интерес из АПЛ. Бавария надеется продлить контракт одного из лидеров
Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Футбол | 31.05.2025, 09:22
Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Теннис | 30.05.2025, 23:28
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
30.05.2025, 03:47 2
Футбол
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 15:25 3
Теннис
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
30.05.2025, 09:22 11
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
31.05.2025, 09:28 3
Футбол
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
30.05.2025, 02:32
Футбол
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
30.05.2025, 18:47 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 2
Бокс
Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе
Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе
30.05.2025, 01:50 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем