Кто лидеры Трабзонспора среди украинцев за всю историю?
Александр Зубков уверенно лидирует среди украинцев-бомбардиров
В последнем туре чемпионата Турции Трабзонспор победил на выезде Анталияспор со счетом 2:0.
Гол и результативную передачу за Трабзонспор отметился Александр Зубков.
Экс-игрок Шахтера лидирует по количеству забитых мячей среди всех украинцев, выступавших за Трабзонспор.
Лучшие украинские бомбардиры в истории Трабзонспора:
- 8 – Александр Зубков
- 3 – Юрий Шелепницкий
- 3 – Даниил Сикан
- 2 – Арсений Батагов
- 1 – Юрий Калитвинцев
По количеству сыгранных матчей за Трабзонспор с большим отрывом лидирует Виктор Гришко, который выступал за турецкую команду в 1992-94 годах.
Лучшие украинцы в истории Трабзонспора по количеству сыгранных матчей:
- 78 – Виктор Гришко
- 33 – Юрий Шелепницкий
- 23 – Арсений Батагов
- 20 – Александр Зубков
- 18 – Даниил Сикан
- 14 – Юрий Калитвинцев
- 2 – Сергей Гусев
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