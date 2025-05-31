Кто лидеры Трабзонспора среди украинцев за всю историю?

В последнем туре чемпионата Турции Трабзонспор победил на выезде Анталияспор со счетом 2:0.

Гол и результативную передачу за Трабзонспор отметился Александр Зубков.

Экс-игрок Шахтера лидирует по количеству забитых мячей среди всех украинцев, выступавших за Трабзонспор.

Лучшие украинские бомбардиры в истории Трабзонспора:

8 – Александр Зубков

3 – Юрий Шелепницкий

3 – Даниил Сикан

2 – Арсений Батагов

1 – Юрий Калитвинцев

По количеству сыгранных матчей за Трабзонспор с большим отрывом лидирует Виктор Гришко, который выступал за турецкую команду в 1992-94 годах.

Лучшие украинцы в истории Трабзонспора по количеству сыгранных матчей: