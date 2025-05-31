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  4. Кто лидеры Трабзонспора среди украинцев за всю историю?
Турция
31 мая 2025, 14:53 |
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Кто лидеры Трабзонспора среди украинцев за всю историю?

Александр Зубков уверенно лидирует среди украинцев-бомбардиров

31 мая 2025, 14:53 |
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Кто лидеры Трабзонспора среди украинцев за всю историю?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В последнем туре чемпионата Турции Трабзонспор победил на выезде Анталияспор со счетом 2:0.

Гол и результативную передачу за Трабзонспор отметился Александр Зубков.

Экс-игрок Шахтера лидирует по количеству забитых мячей среди всех украинцев, выступавших за Трабзонспор.

Лучшие украинские бомбардиры в истории Трабзонспора:

  • 8 – Александр Зубков
  • 3 – Юрий Шелепницкий
  • 3 – Даниил Сикан
  • 2 – Арсений Батагов
  • 1 – Юрий Калитвинцев

По количеству сыгранных матчей за Трабзонспор с большим отрывом лидирует Виктор Гришко, который выступал за турецкую команду в 1992-94 годах.

Лучшие украинцы в истории Трабзонспора по количеству сыгранных матчей:

  • 78 – Виктор Гришко
  • 33 – Юрий Шелепницкий
  • 23 – Арсений Батагов
  • 20 – Александр Зубков
  • 18 – Даниил Сикан
  • 14 – Юрий Калитвинцев
  • 2 – Сергей Гусев
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Александр Зубков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу статистика Юрий Шелепницкий Даниил Сикан Арсений Батагов Юрий Калитвинцев Виктор Гришко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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