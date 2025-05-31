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Лига чемпионов
31 мая 2025, 14:31 |
198
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Президент УЕФА: «Новый формат повысил конкуренцию в Лиге чемпионов»

Чеферин обратился к футбольному миру накануне матча ПСЖ – «Интер»

31 мая 2025, 14:31 |
198
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Президент УЕФА: «Новый формат повысил конкуренцию в Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

31 мая состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и итальянский «Интер». Команды сыграют на стадионе «Альянц Арена» в немецком Мюнхене, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Накануне решающего поединка в турнире, президент УЕФА Александер Чеферин обратился к болельщикам, футболистам, наставникам – поздравил всех с будущим праздником футбола и акцентировал внимание на успехе нового формата Лиги чемпионов:

«Добро пожаловать в Мюнхен на финал Лиги чемпионов УЕФА 2025 года! Мне очень приятно вернуться на одну из самых красивых арен Европы, которая принимала незабываемый финал 2012 года, а недавно подарила нам множество памятных моментов во время Евро-2024.

Отдельное спасибо Футбольному союзу Германии и его президенту Бернду Нойендорфу за гостеприимство и самоотверженность в организации очередного топового спортивного события. Здесь мы празднуем кульминацию сезона, который подарил нам футбол в его самом лучшем виде.

В этом сезоне Лига чемпионов УЕФА перешла на формат, который дал ей новый импульс и повысил уровень конкуренции. Это позволило большему числу команд, чем когда-либо, побороться за трофей в самом престижном клубном турнире мира и подарить миллиардам болельщиков по всей планете драму, волнение и футбол высшего качества.

Огромный успех этой реформы, проведенной в духе уважения и понимания интересов всех заинтересованных сторон европейского футбола – клубов, лиг и национальных ассоциаций, доказывает, что игра может выйти на новый уровень только при условии соблюдения ее основных ценностей: открытой системы соревнований, спортивного принципа и солидарности. А когда процветает футбол, выигрывают все.

Теперь все взоры обращены на поле накануне еще одного волшебного вечера европейского футбола. Две исключительные команды стоят на пороге триумфа, готовые отдать все ради трофея, который рождает легенды. Путь к финалу был трудным, но осталось сделать последний шаг.

Надеюсь, обе команды будут на высоте, и пусть победит лучшая из них!» – подытожил Чеферин.

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Лига чемпионов ПСЖ Интер Милан ПСЖ - Интер Александер Чеферин УЕФА
Николай Титюк Источник: УЕФА
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