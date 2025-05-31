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  4. Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Испания
31 мая 2025, 14:19 |
1810
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Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти

На Клубный чемпионат мира поедут Чема, Гонсало, Хакобо и Муньос

31 мая 2025, 14:19 |
1810
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Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо продолжает работу над формированием состава, который позволит показывать успешные результаты в новом сезоне.

Первым испытанием для испанского наставника станет Клубный чемпионат мира, который начнется в июне в США. Алонсо соберет всех доступных игроков 9 июня для проведения первой тренировки, постепенно к первой команде «Реала» присоединятся футболисты, которые были вызваны в расположение своих национальных сборных.

Испанская пресса сообщила, что Хаби намерен уделять много внимания развитию молодых футболистов. Стоит отметить, что бывшего наставника Карло Анчелотти многие критиковали за отсутствия ротации и недоверия к талантливым перспективным игрокам.

Испанский специалист предоставит шанс проявить себя четырем игрокам – это 20-летний центральный защитник Хакобо Рамон, 20-летний центральный полузащитник Чема, 21-летний левый вингер Виктор Муньос и 21-летний форвард Гонсало Гарсия.

Если молодые футболисты смогут себя проявить на Клубном чемпионате мира и других матчах до начала сезона 2025/26, то Алонсо предоставит им шанс закрепится в первой команде.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Хаби Алонсо Карло Анчелотти Гонсало Гарсия
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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Victor673256ua
Новий тренер. В нього своє бачення основного складу та резерву. Тим більше Реал взяв курс на омолодження
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