Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти

Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо продолжает работу над формированием состава, который позволит показывать успешные результаты в новом сезоне.

Первым испытанием для испанского наставника станет Клубный чемпионат мира, который начнется в июне в США. Алонсо соберет всех доступных игроков 9 июня для проведения первой тренировки, постепенно к первой команде «Реала» присоединятся футболисты, которые были вызваны в расположение своих национальных сборных.

Испанская пресса сообщила, что Хаби намерен уделять много внимания развитию молодых футболистов. Стоит отметить, что бывшего наставника Карло Анчелотти многие критиковали за отсутствия ротации и недоверия к талантливым перспективным игрокам.

Испанский специалист предоставит шанс проявить себя четырем игрокам – это 20-летний центральный защитник Хакобо Рамон, 20-летний центральный полузащитник Чема, 21-летний левый вингер Виктор Муньос и 21-летний форвард Гонсало Гарсия.

Если молодые футболисты смогут себя проявить на Клубном чемпионате мира и других матчах до начала сезона 2025/26, то Алонсо предоставит им шанс закрепится в первой команде.