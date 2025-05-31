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Англия
31 мая 2025, 14:19 | Обновлено 31 мая 2025, 14:20
53
0

Олдхэм Атлетик – Саутэнд. Прогноз и анонс на матч за право играть в Лиге 2

Поединок состоится 1 июня в 17:00 по Киеву

31 мая 2025, 14:19 | Обновлено 31 мая 2025, 14:20
53
0
Олдхэм Атлетик – Саутэнд. Прогноз и анонс на матч за право играть в Лиге 2
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня на «Уэмбли» пройдет матч финала плей-офф за право играть в Лиге 2 Англии, в котором «Олдхэм Атлетик» встретится с «Саутэндом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

«Олдхэм Атлетик»

Команда, как и многие на Туманном Альбионе, была создана еще в позапрошлом веке. Более того, в 90-е даже получилось, пусть и не надолго, выйти в высший дивизион страны. Но за этим последовало постепенное падение. Оно закончилось вылетом пару лет назад в Национальную Лигу. И даже там было взято только десятое место в прошлом сезоне.

Зато в нынешнем подопечные Мики Мэллона смогли заметно прибавить. Они набрали 73 очка в регулярном розыгрыше, заняв пятое место. А потом сумели удивить в плей-офф. Ладно разгромить там в первом раунде «Галифакс Таун» 4-0. Но потом играли против «Йорк Сити», что был вторым в этом сезоне с 96 очками. И его на выезде тоже просто убрали с поля, победив в итоге 3-0. Причем Гарнер и Притчард отметились голами в каждом поединке плей-офф.

«Саутэнд»

Клуб львиную часть своей, тоже достаточно долгой, истории провел между вторым и четвертым уровнем английского футбола, не поднимаясь в Премьер-Лигу, но и не падая ниже – до начала этого десятилетия, когда столкнувшийся с финансовыми проблемами проект не понизился в Национальную Лигу. Там в прошлом сезоне он занял только 9-е место – по соседству с нынешним соперником.

Дружно команды и прибавили. Подопечные Кевина Махера запрыгнули буквально на последнюю ступеньку плей-офф, на одно очко, 68 против 67, опередив «Гейтсхейд» (с ним удержали нулевую ничью в последних турах). Конечно, они в обоих стыковых матчах были аутсайдерами. Но смогли обыграть на выезде 4-3 «Рочдейл» и победили по пенальти после 2-2 «Форест Грин» на его поле.

Статистика личных встреч

Что в прошлом, что в этом сезоне повторялся один сценарий: «Юнайтед» выигрывал дома при ничьей в пригороде Манчестера.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в номинальных гостей. Но с учетом результативности команд в плей-офф, пока выберем вариант с «тотал больше 2,0 голов» (коэффициент – 1,64).

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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