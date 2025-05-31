Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский футболист будет ключевым игроком Трабзонспора в сезоне 2025/26
Турция
31 мая 2025, 13:44 |
518
0

Украинский футболист будет ключевым игроком Трабзонспора в сезоне 2025/26

Фатих Текке полностью доверяет Арсению Батагову и доволен его прогрессом

31 мая 2025, 13:44 |
518
0
Украинский футболист будет ключевым игроком Трабзонспора в сезоне 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Главный тренер турецкого «Тарабзонспора» Фатих Текке намерен решить проблемы в обороне после завершения нынешнего сезона, чтобы улучшить результаты своих подопечных.

В нынешнем составе «Трабзонспора» есть пять защитников, которые могут сыграть в центре обороны: Арсений Батагов, Стефан Савич, Сердар Саатчи, Хусейн Тюркмен и Али Шахин Йылмаз.

Однако, несмотря на такое количество игроков, на протяжении сезона из-за травм и плохой формы Батиста Менди, Окай Йокушлу, Джон Ландстрем и Салих Малкочоглу также время от времени играли на позиции центрального защитника.

Такая ситуация не нравится главному тренеру, поэтому он принял важное решение. Ключевым игроком команды и основным защитником будет украинце Арсений Батагов, который впечатлил Текке своей уверенностью и прогрессом в течении сезона. Помогать украинцу в центре обороны будет Стефан Савич.

В текущем сезоне Батагов провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. 23-летний защитник пропустил несколько поединков из-за травм, но в клубе не считают это проблемой.

По теме:
У кого 8.9? Известна оценка Зубкова в матче, где он забил и ассистировал
Фенербахче – Коньяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Антальяспор – Трабзонспор – 0:2. Гол и ассист Зубкова. Видео голов и обзор
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Фатих Текке Арсений Батагов Стефан Савич
Николай Титюк Источник: Kuzey Ekspres
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Со времен Фергюсона. Легендарный игрок Манчестер Юнайтед завершил карьеру
Футбол | 31 мая 2025, 13:17 0
Со времен Фергюсона. Легендарный игрок Манчестер Юнайтед завершил карьеру
Со времен Фергюсона. Легендарный игрок Манчестер Юнайтед завершил карьеру

Джонни Эванс провел 541 матч в своей карьере и выиграл больше десяти трофеев

Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Футбол | 31 мая 2025, 04:23 1
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос

С большой вероятностью Андрей покинет клуб

Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Футбол | 31.05.2025, 09:22
Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Теннис | 30.05.2025, 23:28
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Футбол | 30.05.2025, 21:53
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
30.05.2025, 02:50
Бокс
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
29.05.2025, 12:44 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
29.05.2025, 15:41 6
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
29.05.2025, 21:59 106
Футбол
Хаби Алонсо назвал неприкосновенного футболиста в мадридском Реале
Хаби Алонсо назвал неприкосновенного футболиста в мадридском Реале
29.05.2025, 08:21 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 2
Бокс
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
30.05.2025, 00:50 2
Теннис
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
30.05.2025, 08:51 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем