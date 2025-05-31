Украинский футболист будет ключевым игроком Трабзонспора в сезоне 2025/26

Главный тренер турецкого «Тарабзонспора» Фатих Текке намерен решить проблемы в обороне после завершения нынешнего сезона, чтобы улучшить результаты своих подопечных.

В нынешнем составе «Трабзонспора» есть пять защитников, которые могут сыграть в центре обороны: Арсений Батагов, Стефан Савич, Сердар Саатчи, Хусейн Тюркмен и Али Шахин Йылмаз.

Однако, несмотря на такое количество игроков, на протяжении сезона из-за травм и плохой формы Батиста Менди, Окай Йокушлу, Джон Ландстрем и Салих Малкочоглу также время от времени играли на позиции центрального защитника.

Такая ситуация не нравится главному тренеру, поэтому он принял важное решение. Ключевым игроком команды и основным защитником будет украинце Арсений Батагов, который впечатлил Текке своей уверенностью и прогрессом в течении сезона. Помогать украинцу в центре обороны будет Стефан Савич.

В текущем сезоне Батагов провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. 23-летний защитник пропустил несколько поединков из-за травм, но в клубе не считают это проблемой.